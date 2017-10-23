Президент поручил завершить уборочные работы к 7 ноября

Новости Беларуси. Необходимо кардинально изменить подход к ведению сельского хозяйства в Витебской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такое поручение дал 23 октября Александр Лукашенко, заслушивая доклад о мерах по завершению осенних полевых работ.
К обсуждению приглашены представители агросектора. Традиционно именно в северных регионах из года в год есть поля, где созревание культур затягивается. Из-за этого сдвигаются сроки уборки. Всему виной особенные климатические условия Витебской области.
Александр Лукашенко не раз подчеркивал: быть может, стоит по-другому расставить акценты, изменить структуру посевных площадей.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Нам надо пойти на серьезную реформу агропромышленного комплекса Витебщины. Мы договорились, начинать будем со структуры посевных площадей. Нам надо кардинально изменить подход к ведению сельского хозяйства на Витебщине. В будущем году мы должны эту проблему решить раз и навсегда, особенно со структурой посевных площадей, с ориентацией на структуру производства сельскохозяйственного. То есть что будем там производить: молоко, говядину, свинину, птицу, учитывая климатические условия, погодные условия Витебской области и плодородие земель, уровень не только земледелия, но и ведения сельского хозяйства Витебской области. Я имею в ввиду, прежде всего, кадры.
Я бы вас просил – никакого очковтирательства. Если не знаете, не говорите. Вы ведь не поправите ситуацию докладами по валовому производству того или иного продукта или показателя.
Главное – это деньги. Есть деньги – нормально работаете, рентабельно производство – молодцы. Если этого нет, что тут рассказывать, какие у вас привесы, какая товарность молока и так далее и тому подобное. Это важно для того, чтобы оперативно управлять производством. Но это не моя функция – оперативно управлять. Эта функция должна заканчиваться на уровне губернатора, и вам поступать для сведения. Ладно, и мне, если вы меня информируете по «валовке». Главное – показатели эффективности, а здесь не припишешь.
2018 год станет ключевым для Витебской области. В первую очередь, здесь сократят площадь посевов зерновых и, наоборот, увеличат – многолетних бобовых трав и рапса. Также ставку сделают на животноводство.
На встрече говорили и о достигнутых успехах. Каравай-2017 вместе с рапсом и кукурузой в 2017 году потянул на 10 миллионов тонн. Это выше, чем в прошлом сезоне. На экспорт намерены отправить примерно десятую часть. Президент поручил ускорить все осенние полевые работы. Также внимание сейчас надо уделить подготовке почвы к весеннему выходу техники в поле. От этого также зависит будущий урожай.
Леонид Заяц, министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:
Остается проблема на сегодняшний день – поднять зябь. Более миллиона гектар необходимо сегодня вспахать. Учитывая погодные условия, очень дождливую погоду, идет перенасыщение влагой почвы. Поэтому вынуждены использовать энергонасыщенные трактора для того, чтобы вытянуть сегодня машины со свеклой, машины с картофелем, с кукурузой. Поэтому мы отрываем энное количество энергонасыщенных тракторов именно на эти виды работ, которые не планировались.
В целом же уборочные работы должны быть завершены в Беларуси к 7 ноября. Такое поручение озвучил Президент 23 октября.