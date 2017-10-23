Новости Беларуси. Корпус реактора для второго энергоблока доставлен на Белорусскую АЭС. Его транспортировка прошла успешно, и уже в конце 2017 года начнется монтаж, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

А вот на первом энергоблоке корпус реактора и все 4 парогенератора уже установлены.

Напомним, что его планируется ввести в эксплуатацию в декабре 2019 года, второй – в 2020. Белорусская АЭС строится по российскому проекту нового поколения «3+» вблизи Островца.

Эксклюзив: в турбинный зал БелАЭС впервые пустили съёмочную группу.

Здание размером с пятиэтажку, в нём – несколько уровней (здесь подробнее).