Белорусы стали в 5 раз богаче за последние 25 лет – преподаватель Академии управления при Президенте

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком.
Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком.
Дмитрий Маслак, старший преподаватель кафедры экономического развития и менеджмента Академии управления при Президенте Республики Беларусь:
Если просмотреть первую четверть этого столетия, то ВВП нашей страны увеличился на 250 %. Это огромное значение. Если посмотреть на реальные располагаемые доходы населения, то они выросли в 5 раз. То есть мы с вами стали жить в 5 раз богаче. И это с учетом инфляции. То есть если мы скорректируем наши доходы на уровень цен, то в реальном выражении они выросли в 5 раз.
Григорий Азаренок, политический обозреватель СТВ:
Тут сразу наши оппоненты кинут: а вот в Польше такая зарплата, а в Литве такая зарплата. Но мы всегда вспоминаем понятие «медианная зарплата». То есть то, что у человека остается на руках после выплаты всех коммуналок и кредитов. И у нас этот показатель выше, чем у наших прекрасных соседей.
Дмитрий Маслак:
Хочу еще один факт привести по 2024 году. Реальная заработная плата в Беларуси выросла на 13 % за год. Это большое значение. Чего Беларусь еще достигла за первую четверть века, так это снижение темпа инфляции. Если посмотреть 1990-е годы с БССР, то инфляция в Беларуси в 1990-е годы, напомню, составляла 2000 %.
На сегодня инфляция у нас составляет около 5,9 %. Почему инфляция очень важна? Потому что рост цен полностью съедает реальные доходы населения. При высоком уровне цен не может быть долгосрочного экономического роста, на что Президент нацеливает нашу экономику.
Снижение темпов инфляции также привело к тому, что процентные ставки в нашей экономике были снижены. В Российской Федерации на самом деле на сегодня ставки очень высокие. Таким образом Российская Федерация пытается не допустить резкого роста цен.