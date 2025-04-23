Белорусы стали в 5 раз богаче за последние 25 лет – преподаватель Академии управления при Президенте

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком.

Дмитрий Маслак, старший преподаватель кафедры экономического развития и менеджмента Академии управления при Президенте Республики Беларусь:

Если просмотреть первую четверть этого столетия, то ВВП нашей страны увеличился на 250 %. Это огромное значение. Если посмотреть на реальные располагаемые доходы населения, то они выросли в 5 раз. То есть мы с вами стали жить в 5 раз богаче. И это с учетом инфляции. То есть если мы скорректируем наши доходы на уровень цен, то в реальном выражении они выросли в 5 раз.

Григорий Азаренок, политический обозреватель СТВ:

Тут сразу наши оппоненты кинут: а вот в Польше такая зарплата, а в Литве такая зарплата. Но мы всегда вспоминаем понятие «медианная зарплата». То есть то, что у человека остается на руках после выплаты всех коммуналок и кредитов. И у нас этот показатель выше, чем у наших прекрасных соседей.