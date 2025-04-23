Лазуткин: если мы с Россией выстроим единую промышленную политику, бояться нам будет нечего

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком.

Андрей Лазуткин, политолог: Что определяет нашу экономику? Газ, нефть и российский госзаказ. То есть это то, что будет факторами следующей пятилетки. По поводу процентной ставки, понятно, что Россия сегодня ведет военную операцию. Это очень дорого. В цифрах если брать, то порядка 120 миллиардов долларов – это только оборонные расходы годовые. Понятно, что надо где-то это все брать. И если там немножечко деньги печатаются, то понятно, это вызывает рост ставки. В нашем случае, если брать белорусский, важен не только цифровой ВВП. Это понятно, рост по низкой базе...

Андрей Лазуткин:

Что нас больше волнует? Это рентабельность. Понятно, что в Беларуси реализована модель холдингов. То есть у нас есть несколько предприятий, которые имеют головное предприятие. По ним достигается какая-то средняя рентабельность или хотя бы безубыточность. То есть это задача, наших концернов и прочих структур.

Но, опять же, надо понимать, что российский рынок тоже не такой простой сегодня. Если на первом этапе там хватали все, что надо, потому что не было ни производства, не было ни цепочек серого импорта, то сегодня все уже появилось. И мы уже конкурируем по многим позициям именно с Китаем. Но для России это вопрос политики. Посмотрите, как Трамп своих союзников то пускает на рынок, то не пускает.

Трамп поступает не очень умно. Россия как союзник дает нам определенные заказы. В том числе сегодня Президент работает над единой промышленной политикой. Потому что одно дело – продавать по каким-то тендерам разово электробусы, МАЗы и прочее в каждом конкретном регионе. Но это тоже большая работа. Другое дело, когда промышленная политика единая, когда мы можем подавать заявку на тендер какой-то, на любое наше предприятие белорусское и гарантированно получать за это все оплату. Если мы сделаем эту промышленную политику, то бояться нам ничего не надо будет.