Выпуск суперсовременной изоляционной древесины освоен на Мозырском деревообрабатывающем комбинате

Новости Беларуси. Во время семичасового общения журналистов 30 января с главой государства, пожалуй, не осталось ни одного актуального для страны вопроса, который не был бы обсужден. И тема деревообработки была отмечена как стратегическая для национальной экономики. 31 января премьер изучал проблемы этой отрасли в Мозыре. На местном деревообрабатывающем комбинате освоили выпуск суперсовременной изоляционной древесины. Аналогов этому стройматериалу в мире единицы, на постсоветском пространстве — ни одного. Такой результат стал возможен благодаря модернизации.

Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь:

Предприятие очень хорошее. Но одна из основных проблем нашего промышленного комплекса в том, что мы можем сделать хороший товар, но проблемы с реализацией, потому что не умеем продавать. Будем надеяться и есть основания полагать, что будет результат. Будем спрашивать и контролировать наличие этого результата.

В Правительстве рассчитывают, что уже через 2 года обновлённые предприятия концерна «Беллесбумпром» увеличат экспорт как минимум в 4 раза. Положительное сальдо концерна может вырасти в 6 раз и превысить полтора млрд долларов.

31 января, спустя 5 лет с момента начала модернизации, дивиденды приносит нефтеперерабатывающая отрасль. Белорусское топливо успешно конкурирует на внешних рынках не только в СНГ, но и в Евросоюзе.

Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь:

Важно не просто сделать модернизацию, а сделать её вовремя. В деревообработке мы припозднились с модернизацией, которую надо было сделать лет на 5 до того. Тогда бы было, конечно, другое попадание в рынок. Мозырский НПЗ отличается тем, что они модернизацию делают вовремя, с перспективой.