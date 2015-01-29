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Президент об индустриальном парке: Если мы реализуем этот проект, у нас проблем не будет ни с золотовалютным резервом, ни с поддержанием курса нацвалюты

29 января 2015 15:01
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Новости Беларуси. Открытый диалог. Именно в таком формате Александр Лукашенко встретился с белорусскими и иностранными журналистами. Во Дворце Независимости собрались две с половиной сотни представителей электронных, печатных СМИ и интернет-изданий, в том числе и региональной прессы Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Социально-экономическое развитие страны стало одной из главных тем дискуссии.

Глава государства отметил, что Беларусь заинтересована в привлечении инвестиций. И реальный пример плодотворного сотрудничества с иностранными партнёрами - Китайско-белорусский индустриальный парк в Смолевичском районе. Его реализация принесет пользу не только центральному региону, но и всей стране.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:
Это миллиарды, в которых заинтересован Китай, в строительстве там предприятий суперсовременных. Это миллиарды доходов в нашу страну. И если мы реализуем этот проект, тогда у нас и проблем не будет ни с золотовалютным резервом, ни с поддержанием курса национальной валюты.
Мы вам очень благодарны. Когда нам было очень сложно, когда я просил и бывшего руководителя Китая Си Цзиньпина, моего большого друга: мы еще дружны были с ним до его президентства, приезжал сюда к нам, сейчас мы поддерживаем очень доверительные, тесные отношения, - вы выделили нам до 15 млрд долларов кредитов. Там было сказано: берите, реализовывайте программы в Беларуси. И при том под процент, который даже меньше, чем в Российской Федерации. Поэтому вы всегда подставляли нам плечо. 

# Экономика # Александр Лукашенко # Встреча Александра Лукашенко с представителями СМИ

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