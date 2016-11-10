Выгодный партнер: сколько Турция инвестирует в Беларусь

Новости Беларуси. В Минске ожидают с официальным визитом главу Турции. День большой политики наступит уже 11 ноября. Переговоры Президента Александра Лукашенко с Реджепом Эрдоганом зададут общий тон и для деловых кругов двух стран.

Для участия в белорусско-турецком бизнес-форуме уже зарегистрировались свыше 400 компаний.

Отметим, что экономические отношения между странами устойчиво и динамично развиваются. За последние пять лет товарооборот практически утроился.

Итог минувшего 2015 – без малого 630 миллионов долларов США.

Растут и инвестиции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.