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Выгодный партнер: сколько Турция инвестирует в Беларусь

10 ноября 2016 17:50
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Новости Беларуси. В Минске ожидают с официальным визитом главу Турции. День большой политики наступит уже 11 ноября. Переговоры Президента Александра Лукашенко с Реджепом Эрдоганом зададут общий тон и для деловых кругов двух стран.

Для участия в белорусско-турецком бизнес-форуме уже зарегистрировались свыше 400 компаний.

Отметим, что экономические отношения между странами устойчиво и динамично развиваются. За последние пять лет товарооборот практически утроился.

Итог минувшего 2015 – без малого 630 миллионов долларов США.

Растут и инвестиции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Турецкий бизнес только в прошлом году вложил в экономику Беларуси свыше 50 миллионов долларов.

# Экономика # Беларусь-Турция

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