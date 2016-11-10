Возрождение молочного коневодства в Беларуси: амбициозный логойский проект

Новости Беларуси. В Логойском районе продолжается реализация одного из самых амбициозных и современных инвестпроектов – возрождение молочной коневодства.

На предприятии по производству кобыльего молока и кумыса в ближайшее время планируют увеличить объемы переработки

Ждут и рост поголовья. А между делом изучают вкусовые пристрастия потребителя. Сегодня продукцию первого и единственного в стране предприятия подобного рода, можно найти на полках крупных торговых магазинов. Между тем, прорабатывается возможность поставок полезного продукта за границу, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.