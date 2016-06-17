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Выгодные кредиты для предпринимательниц: в Беларуси стимулируют женский бизнес в небольших городах

17 июня 2016 06:08
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Новости Беларуси. Банк развития Беларуси не исключает возможности снижения ставок по кредитам для малого и среднего предпринимательства.

В финансовом учреждении планируют дождаться снижения ставки рефинансирования, это должно произойти с 1-го июля, и уже после оценить ситуацию. 

Кроме того, разработано два новых продукта для бизнеса. Один из них должен стимулировать развитие деревообрабатывающей промышленности.

Второй — направлен на поддержку и развитие женского предпринимательства в небольших населенных пунктах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Сергей Румас, председатель правления Банка развития Республики Беларусь:
Что касается женского предпринимательства, то будем предоставлять кредиты женщинам, которые являются либо собственниками предприятий в сфере МСП, либо являются менеджерами этих предприятий, они получат возможность получать кредиты на развитие бизнеса на условиях, которые несколько ниже рыночных.     

# Экономика # Сергей Румас # Бизнес в Беларуси

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