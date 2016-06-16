С начала года на экспорте медуслуг Минск заработал более 4 миллионов долларов

Новости Беларуси. Свою лепту в экономику города вносит столичная медицина. С начала года на экспорте медуслуг Минск заработал более четырех миллионов долларов. Основными направлениями остаются трансплантология, гематология, офтальмология и травматология. Среди новых – хирургия выходного дня и так называемая бариатрическая хирургия. Для тех, кто желает избавиться от лишнего веса.

Сейчас Минск сотрудничает более чем с пятью десятью странами. Чаще всего за медицинской помощью обращаются жители Украины, Израиля и России. К слову, в этом году специалисты прогнозируют рост экспорта медуслуг, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.