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С начала года на экспорте медуслуг Минск заработал более 4 миллионов долларов

16 июня 2016 17:22
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Новости Беларуси. Свою лепту в экономику города вносит столичная медицина. С начала года на экспорте медуслуг Минск заработал более четырех миллионов долларов. Основными направлениями остаются трансплантология, гематология, офтальмология и травматология. Среди новых – хирургия выходного дня и так называемая бариатрическая хирургия.  Для тех, кто желает избавиться от лишнего веса.

Сейчас Минск сотрудничает более чем с пятью десятью странами. Чаще всего за медицинской помощью обращаются жители Украины, Израиля и России. К слову, в этом году специалисты прогнозируют рост экспорта медуслуг, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.  

# Экономика # Экспорт

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