Новости экономики 16.06.2016

Новости Беларуси. Консультации для бизнеса по короткому номеру. Сегодня начал работу центр технической поддержки пользователей электронных счетов-фактур. Нужно ли платить за рекомендации по заполнению документов?

ONLINE КОНСУЛЬТАЦИЯ

В Беларуси начал работу контакт центр портала электронных счетов-фактур. По номеру 110 можно получить консультацию о функциях и возможностях системы.

Напомню, с 1 июля все плательщики НДС обязаны перейти на оформление виртуальной отчетной документации. Пока что сайт vat.gov.by запущен в тестовом режиме, что позволяет бухгалтерам настроить корректную работу личного кабинета. Консультация бесплатная.

Антон Кунцевич, руководитель проекта «Учет электронных счетов-фактур»:

Если у пользователя будут возникать вопросы, которые требуют привлечения дополнительных специалистов технических, естественно, его заявка будет зарегистрирована, его вопрос будет отработан, с ним обязательно свяжутся.

БЕЗОПАСНЫЙ ПЛАСТИК

Белорусских держателей пластиковых карт защитят от мошенников. В стране начали устанавливать новый вид банкоматов. Система получения информации в них имеет особую конструкцию под названием ActivEdge. Чтобы провести операцию, карточку нужно вставить не узкой, а широкой стороной. За счет поворота на 90 градусов исключается риск считывания магнитной полосы злоумышленниками при помощи скимминговых устройств.

Алексей Субоч, начальник отдела эквайринга коммерческого банка:

Магнитная полоса располагается вдоль карточки, и скимминговые устройства считывают с нее информацию. При повороте на 90 градусов головка скиммингового устройства проходит лишь по одной части магнитной полосы и не может считать всю информацию с карты. Не считав всю информацию с магнитной полосы карточки, невозможно произвести ее дубликат и совершить мошеннические действия.

ЧЕК ЗА ПРОЕЗД

Проезд в нелегальном такси будет бесплатным. В закон о перевозках внесут поправки, согласно которым пассажир сможет отказаться от оплаты за проезд, если не получит от водителя чек, который формируется таксометром.

НИЖЕ $49

Цены на нефть продолжают снижаться пятый день подряд. Сегодня стоимость июльских фьючерсов остановилась на отметке ниже 49 долларов за баррель. Подобное поведение трейдеров объясняется ростом добычи сырья в США и перспективой выхода Великобритании из Евросоюза. Аналитики французской Societe Generale комментируют ситуацию следующим образом:

«Хотя перспективы по глобальным данным по нефти остаются хорошими, небольшой рост добычи нефти и производства нефтепродуктов ожидается во второй половине этого года; текущее настроение на нефтяных рынках — это неприятие риска».

Тем временем белорусский рубль на торгах укрепился к доллару. Американская валюта подешевела на 19 пунктов. И в последний рабочий день этой недели будет стоить – 20028.

Евро подорожал на 81 рубль. 17 июня по Нацбанку 22569.

Российский рубль укрепился на одну десятую. Официальный курс на пятницу – 304,1 белорусского.

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