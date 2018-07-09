Новости экономики за 09.07.2018

Новости Беларуси. Бюджетники во втором полугодии могут рассчитывать на повышение зарплат, БелАЗ наращивает экспорт, а производители сельхозтехники тюнинговали комбайн под чемпионат мира по футболу. Подробности в программе Новости «24 часа» на СТВ. Зарплаты работникам бюджетных организаций Беларуси повысят во втором полугодии В ЗАРУБЕЖНЫЕ КАРЬЕРЫ БелАЗ продолжает укреплять позиции на рынках ближнего и дальнего зарубежья. Расширяется география продаж, наращиваются объемы производства и совершенствуется качество и надежность техники. Экспорт предприятия в первом полугодии 2018 вырос почти на 57 %. Отгружено продукции на сумму более полумиллиарда долларов.

С начала года самосвалы «разъехались» в 27 стран мира. В июне новым рынком стали Филиппины, куда была поставлена партия 55-тонников. Отгрузки в СНГ без учета России увеличились почти в 3,5 раза. Все это позволило нарастить объем производства в действующих ценах почти на 78 %. ОПТИМАЛЬНАЯ ТОРГОВЛЯ В Беларуси интенсивно развивается биржевая торговля. Оборот универсальной товарной биржи в первом полугодии вырос почти на треть. Объем сделок достиг 1 миллиарда 900 миллионов рублей. Наибольшая доля по-прежнему приходится на металлопродукцию – более 700 миллионов рублей.

На втором месте – лесопродукция, здесь взрывной рост демонстрируют продажи услуг по заготовке древесины. Замыкает тройку торговля результатами труда сельхозпроизводителей. Стоит отметить, что на Белорусской универсальной товарной бирже аккредитованы компании из 60-ти стран мира. БУРЕНКИ-ПУТЕШЕСТВЕННИЦЫ Белорусские сельскохозяйственные технологии добрались до Сахалина. Наши строители на дальневосточном острове заканчивают возведение молочно-товарной фермы. Запуск планируется на 2018 год. Скот уже отобран, сейчас прорабатываются вопросы его доставки.