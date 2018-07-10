Беларусь подготовит национальный план действий с учетом итогов партнерской проверки стресс-тестов АЭС
Новости Беларуси. Предполагается, что он будет готов через три месяца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Речь идет о схеме работы по обеспечению дополнительного запаса безопасности станции. Группа европейских регуляторов в сфере ядерной безопасности позитивно оценила работу белорусской стороны в этом направлении. Отмечены сильные стороны БелАЭС: ловушки расплавов, многоуровневая защита, тренажер для отработки тяжелых аварий. Эксперты также дали рекомендации по усовершенствованию систем протекции.
Ольга Луговская, начальник Департамента по ядерной и радиационной безопасности МЧС Беларуси:
Есть позитивные стороны самого проекта. Отмечено интенсивное взаимодействие всех партнеров, участвующих в проверке. Это свидетельствует о том, что все стороны заинтересованы в результатах обсуждений. Позитив даже состоит в том, что предложены меры по усилению безопасности. Безопасности мало не бывает, процесс непрерывный.
До ввода в эксплуатацию на БелАЭС примут несколько миссий МАГАТЭ. Одна из них – по оценке аварийной готовности - пройдет в октябре. Строящиеся энергоблоки – одни из самых безопасных в мире. Станция может выдержать землетрясение мощностью 7 баллов. А также затопления и температуру от плюс до минус 50 градусов.