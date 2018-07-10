Беларусь подготовит национальный план действий с учетом итогов партнерской проверки стресс-тестов АЭС

Новости Беларуси. Предполагается, что он будет готов через три месяца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Речь идет о схеме работы по обеспечению дополнительного запаса безопасности станции. Группа европейских регуляторов в сфере ядерной безопасности позитивно оценила работу белорусской стороны в этом направлении. Отмечены сильные стороны БелАЭС: ловушки расплавов, многоуровневая защита, тренажер для отработки тяжелых аварий. Эксперты также дали рекомендации по усовершенствованию систем протекции.