ВВП в Беларуси вырос на 4,4 % с начала 2018 года

Новости Беларуси. Валовой внутренний продукт с начала года вырос на 4,4 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В текущих ценах его объем к концу июля составил почти 67 миллиардов рублей.

Статистика показывает, что прирост замедляется, но остается на стабильно высоком уровне. По мнению экспертов, это говорит о завершении фазы восстановления экономической активности.

Объем промышленного производства прибавляет 7,5 %, производство продуктов сельского хозяйства – более 6 % к прошлогоднему уровню.

Правительство надеется на рост экономики Беларуси по итогам года на 3,5 %. Примерно так же оценивают перспективы и международные организации.