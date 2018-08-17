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В Беларуси с 18 августа подорожает топливо

17 августа 2018 14:32
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Новости Беларуси. 18 августа в Беларусь вновь на одну копейку подорожает топливо. Это уже 11 изменение цен на топливо в 2018 году.  

Как сообщается на сайте «Белнефтехима», с субботы моторное топливо на АЗС Беларуси станет дороже на 1 копейку.  

АИ-92-К5-Евро – 1 рубль 31 копейку,  

АИ-95-К5-Евро – 1 рубль 39 копеек,  

АИ-98-К5-Евро – 1 рубль 60 копеек,  

ДТ – 1 рубль 39 копеек.  

Предыдущее подорожание топлива было менее недели назад.  

В тот раз сотрудники «Белнефтехима» объяснили ценовую политику предприятия – здесь подробности.  

# Бензин # Экономика

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