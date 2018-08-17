В Беларуси с 18 августа подорожает топливо

Новости Беларуси. 18 августа в Беларусь вновь на одну копейку подорожает топливо. Это уже 11 изменение цен на топливо в 2018 году.

Как сообщается на сайте «Белнефтехима», с субботы моторное топливо на АЗС Беларуси станет дороже на 1 копейку.

АИ-92-К5-Евро – 1 рубль 31 копейку,

АИ-95-К5-Евро – 1 рубль 39 копеек,

АИ-98-К5-Евро – 1 рубль 60 копеек,

ДТ – 1 рубль 39 копеек.

Предыдущее подорожание топлива было менее недели назад.