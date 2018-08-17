В Беларуси с 18 августа подорожает топливо

Новости Беларуси. 18 августа в Беларусь вновь на одну копейку подорожает топливо. Это уже 11 изменение цен на топливо в 2018 году.
Как сообщается на сайте «Белнефтехима», с субботы моторное топливо на АЗС Беларуси станет дороже на 1 копейку.
АИ-92-К5-Евро – 1 рубль 31 копейку,
АИ-95-К5-Евро – 1 рубль 39 копеек,
АИ-98-К5-Евро – 1 рубль 60 копеек,
ДТ – 1 рубль 39 копеек.
Предыдущее подорожание топлива было менее недели назад.
В тот раз сотрудники «Белнефтехима» объяснили ценовую политику предприятия – здесь подробности.