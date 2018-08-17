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Белорусским аграриям осталось убрать 9% площадей

17 августа 2018 08:28
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Новости Беларуси. 5 миллионов тонн зерна. Ожидается, что этот рубеж белорусские аграрии преодолеют уже к вечеру 17 августа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уборочная кампания подходит к завершению. Остается обработать всего 9% площадей.

Белорусским аграриям осталось убрать 9% площадей-1

Самый богатый урожай у Минской области – в закромах миллион 264 тысячи тонн. В тройке лидеров также Брестский и Гродненский регионы. А вот за четвертое место борьба на финише обостряется.

Белорусским аграриям осталось убрать 9% площадей-4

Могилевские аграрии с небольшим перевесом опережают витебских коллег. Гомельская область – на последнем месте. Намолот региона составляет без малого 550 тысяч тонн.

# Уборочная кампания # Экономика # Фотофакт

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