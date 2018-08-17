Белорусским аграриям осталось убрать 9% площадей

Новости Беларуси. 5 миллионов тонн зерна. Ожидается, что этот рубеж белорусские аграрии преодолеют уже к вечеру 17 августа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уборочная кампания подходит к завершению. Остается обработать всего 9% площадей.

Самый богатый урожай у Минской области – в закромах миллион 264 тысячи тонн. В тройке лидеров также Брестский и Гродненский регионы. А вот за четвертое место борьба на финише обостряется.