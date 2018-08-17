В Оршанском колледже откроют новые специальности под потребности модернизируемых заводов

Новости Беларуси. Новые специальности откроются в Оршанском механико-экономическом колледже под потребности модернизируемых заводов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, уже в 2018 году начнут подготовку операторов станков с программным управлением. Программы обучения будут максимально приближены к нуждам предприятий региона.

А тем временем в учреждениях профтехобразования начнут обучение по двум новым специальностям. Оператор процесса переработки зерна и монтажник каркасно-обшивных конструкций сухого строительства. Последняя введена по международным стандартам WorldSkills. Всего же абитуриентам предлагают более 250 профессий.