В Оршанском колледже откроют новые специальности под потребности модернизируемых заводов

Новости Беларуси. Новые специальности откроются в Оршанском механико-экономическом колледже под потребности модернизируемых заводов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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Так, уже в 2018 году начнут подготовку операторов станков с программным управлением. Программы обучения будут максимально приближены к нуждам предприятий региона.
А тем временем в учреждениях профтехобразования начнут обучение по двум новым специальностям. Оператор процесса переработки зерна и монтажник каркасно-обшивных конструкций сухого строительства. Последняя введена по международным стандартам WorldSkills. Всего же абитуриентам предлагают более 250 профессий.
У молодежи по-прежнему наиболее востребованы такие специальности, как парикмахер, повар, кондитер, машинист автокрана, слесарь по ремонту авто и водитель-международник. По итогам вступительной кампании на обучение планируют принять 31 тысячу человек, что на 1,3 тысячи больше по сравнению с 2017 годом.