ВВП Беларуси и его показатель на душу населения выросли

Лидер среди стран СНГ в рейтинге достижения целей устойчивого развития – Беларусь. Вопреки изменениям геоэкономической ситуации, валовой внутренний продукт и его показатель на душу населения по итогам прошедшего года выросли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наш Президент всегда подчеркивает: Беларусь – государство для народа. А все, что мы создали, создаем и будем воплощать в жизнь, служит исключительно этой цели. Александр Лукашенко ориентирует развитие национальной экономики на главное – новое, лучшее качество жизни людей.