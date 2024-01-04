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ВВП Беларуси и его показатель на душу населения выросли

04 января 2024 06:12
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Лидер среди стран СНГ в рейтинге достижения целей устойчивого развития – Беларусь. Вопреки изменениям геоэкономической ситуации, валовой внутренний продукт и его показатель на душу населения по итогам прошедшего года выросли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ВВП Беларуси и его показатель на душу населения выросли-1

Наш Президент всегда подчеркивает: Беларусь – государство для народа. А все, что мы создали, создаем и будем воплощать в жизнь, служит исключительно этой цели. Александр Лукашенко ориентирует развитие национальной экономики на главное – новое, лучшее качество жизни людей.

ВВП Беларуси и его показатель на душу населения выросли-4

Согласно отчету, данные которого опубликованы Министерством экономики, в Беларуси один из самых низких показателей уровня малообеспеченности среди стран СНГ. Поставленный на 35-й год целевой ориентир уже достигнут. Наша страна входит в группу государств с высоким уровнем человеческого развития, занимая 60-е место среди 191 строки рейтинга. Полные итоги работы экономики за год станут известны до конца месяца, но уже сегодня достоверно известно, что большинство прогнозных показателей выполнено.

# Государственная политика # Экономика

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