В 2023 году в Минске появилось более 5 тыс. коммерческих предприятий

Возведение крупных социальных объектов, жилищное строительство и развитие бизнеса. Такой наша столица запомнится в уходящем 2023 году. По-прежнему в приоритете мнение и интересы граждан. Для этого проводились традиционные общественные обсуждения, форумы и площадки, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Динамичный рост экспорта и иностранных инвестиций, а также импортозамещение. Это говорит о том, что наша столица по-прежнему держит верный курс. Открыты новые предприятия, созданы рабочие места и стабильная заработная плата.

Стало больше возможностей и для ведения бизнеса. В этом году было зарегистрировано свыше 5 тысяч новых коммерческих предприятий. Вместе с тем снизилось и количество существующих убыточных.