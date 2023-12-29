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В 2023 году в Минске появилось более 5 тыс. коммерческих предприятий

29 декабря 2023 19:41
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Возведение крупных социальных объектов, жилищное строительство и развитие бизнеса. Такой наша столица запомнится в уходящем 2023 году. По-прежнему в приоритете мнение и интересы граждан. Для этого проводились традиционные общественные обсуждения, форумы и площадки, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В 2023 году в Минске появилось более 5 тыс. коммерческих предприятий-1

Динамичный рост экспорта и иностранных инвестиций, а также импортозамещение. Это говорит о том, что наша столица по-прежнему держит верный курс. Открыты новые предприятия, созданы рабочие места и стабильная заработная плата.

В 2023 году в Минске появилось более 5 тыс. коммерческих предприятий-4

Стало больше возможностей и для ведения бизнеса. В этом году было зарегистрировано свыше 5 тысяч новых коммерческих предприятий. Вместе с тем снизилось и количество существующих убыточных.

В 2023 году в Минске появилось более 5 тыс. коммерческих предприятий-7

Строительство объектов здравоохранения и образования, возведение комфортабельного жилья, ремонт дорог и благоустройство зон отдыха. Все для жителей столицы и гостей.

Всего с начала года в столице ввели в эксплуатацию свыше 570 тысяч квадратных метров жилья. В том числе около 100 тысяч – для нуждающихся.

Подробности в видеоматериале.

# Государственная политика # Экономика # Юлия Минич # Новости Минска и Минской области

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