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Подписан закон о республиканском бюджете Беларуси на 2024 год

29 декабря 2023 16:51
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В новый год с утвержденным бюджетом. Ранее документ был рассмотрен в Палате представителей и Совете Республики Национального собрания. Теперь закон «О республиканском бюджете на 2024 год» подписан Президентом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подписан закон о республиканском бюджете Беларуси на 2024 год-1

Он имеет социальную направленность. Также приоритетными направлениями бюджетной политики остается повышение благосостояния населения за счет увеличения зарплат и поддержка национальной экономики.

И сегодня же, 29 декабря, стало известно, что Александр Лукашенко как председатель Высшего госсовета подписал Декрет об утверждении бюджета Союзного государства. В 2024-м он увеличен практически на 40 % – это обеспечит расширение числа союзных программ, проектов и мероприятий.

# Государственный бюджет Беларуси # Экономика # Александр Лукашенко

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