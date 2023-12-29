Подписан закон о республиканском бюджете Беларуси на 2024 год

В новый год с утвержденным бюджетом. Ранее документ был рассмотрен в Палате представителей и Совете Республики Национального собрания. Теперь закон «О республиканском бюджете на 2024 год» подписан Президентом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он имеет социальную направленность. Также приоритетными направлениями бюджетной политики остается повышение благосостояния населения за счет увеличения зарплат и поддержка национальной экономики.

И сегодня же, 29 декабря, стало известно, что Александр Лукашенко как председатель Высшего госсовета подписал Декрет об утверждении бюджета Союзного государства. В 2024-м он увеличен практически на 40 % – это обеспечит расширение числа союзных программ, проектов и мероприятий.