Беларусь наращивает внутренний экономический потенциал, наши люди заняты и своевременно получают зарплату. Руководители прогнозируют сохранение экономического положения их предприятий в начале года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Достичь этого удалось благодаря четко выстроенной Президентом политике по сохранению стабильности в обществе, укреплению связей с Россией и странами ЕАЭС, диверсификации внешней торговли с акцентом на государства дальней дуги.

По данным опроса института Министерства экономики, более 70 % респондентов заявили о сохранении либо росте объемов выпуска продукции, свыше 80 % – о стабильном уровне занятости. Обеспеченность заказами в среднем превышает три месяца. В краткосрочной перспективе большинство прогнозирует сохранение объемов производства и уровня цен на свою продукцию.

Если в 2023-м в непростых условиях нужно было перейти от этапа восстановления и адаптации экономики к ее росту, то задача, поставленная Александром Лукашенко на этот год, – сделать качество символом всех начинаний.