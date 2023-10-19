БУТБ и посольство Китая определили приоритеты взаимодействия в торгово-экономической сфере

Резиденты КНР за 9 месяцев почти в два с половиной раза увеличили объемы закупок на нашей электронной платформе по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусский биржевой механизм становится все более востребованным у китайского бизнеса, обеспечивая высокую положительную динамику по сумме сделок. Через биржу в Китай экспортируются белорусские пиломатериалы, рапсовое масло, мясные изделия и сухое молоко. Расширить ассортимент белорусских и китайских товаров, вовлеченных во взаимную биржевую торговлю, – такую задачу на перспективу будут совместно решать БУТБ и посольство Китая.

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