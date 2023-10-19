Россия разрешила белорусским автоперевозчикам использовать свои транспортные коридоры

Это решение последовало на фоне роста объемов торговли и ограничений со стороны Казахстана. С учетом переориентации товарных потоков Беларусь активно совершенствует транспортную инфраструктуру. В августе Россия и Беларусь подписали соглашение о поэтапном переходе на безразрешительную систему международных автомобильных грузоперевозок к 2030 году. В 2025 году Беларусь и Россия откажутся от разрешений на перевозки в рамках СНГ.

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