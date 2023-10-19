В Беларуси посчитали инвестиции в основной капитал

За 9 месяцев с начала года инвестиционные затраты в основной капитал составили более 24 миллиардов рублей. Если сравнивать с тем же периодом 2022-го, рост почти на 12 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Большая часть инвестиционных расходов приходится на строительно-монтажные работы. При этом треть капиталовложений потрачено на приобретение оборудования и транспортных средств. Прямые иностранные инвестиции даже не в очень простом 2022 году также показали рост. Причем увеличился объем реинвестирования. То есть те компании, которые пришли в Беларусь, убедились, что здесь можно вести бизнес и начали вкладывать деньги в развитие своих производств.

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