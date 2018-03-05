Новости Беларуси. Введение запрета на поставки белорусской «молочки» в Россию перенесено на 15 марта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это уже не первая отсрочка. Ранее ограничительные меры планировалось задействовать с 6 марта, а до этого – с 26 февраля. Российская сторона не желает пропускать на свои рынки все виды молока и сливок, а также сыворотки, произведенные в нашей стране.