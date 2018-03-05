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Введение запрета на поставки белорусской «молочки» в Россию перенесено на 15 марта

05 марта 2018 15:19
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Новости Беларуси. Введение запрета на поставки белорусской «молочки» в Россию перенесено на 15 марта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Введение запрета на поставки белорусской «молочки» в Россию перенесено на 15 марта-1

Это уже не первая отсрочка. Ранее ограничительные меры планировалось задействовать с 6 марта, а до этого – с 26 февраля. Российская сторона не желает пропускать на свои рынки все виды молока и сливок, а также сыворотки, произведенные в нашей стране.

Введение запрета на поставки белорусской «молочки» в Россию перенесено на 15 марта-3

Как сообщили в Россельхознадзоре, все эти товары, поступившие на приграничные контрольные ветеринарные пункты после 15 марта, будут возвращены. Очередной молочный скандал разгорелся в конце февраля, когда российское ведомство обвинило белорусскую сторону в поставках поддельной продукции.

Введение запрета на поставки белорусской «молочки» в Россию перенесено на 15 марта-5

Введение запрета на поставки белорусской «молочки» в Россию перенесено на 15 марта-7

Введение запрета на поставки белорусской «молочки» в Россию перенесено на 15 марта-9

Введение запрета на поставки белорусской «молочки» в Россию перенесено на 15 марта-11

# Экономика # Беларусь-Россия # Фотофакт

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