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Въезд транспорта в Горки в дни «Дожинок-2012» будет ограничен

20 сентября 2012 08:37
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Новости Беларуси. Регионы отправляют лидеров нынешней уборочной на республиканский фестиваль-ярмарку в Горки. Сегодня рано утром своих 115 победителей проводила Брестчина. В этом году аграрии области поработали на славу. Хлеб убирали более 1700 экипажей. Да и урожай зерновых область получила лучший за последнее десятилетие — почти 1 400 000 тонн. 

Среди тех, кто будет представлять регион на Дожинках  - Братья Зыщуки. Молодёжный экипаж комбайнеров намолотил за время этой уборочной кампании более двух тысяч тонн зерновых.

Вадим Зыщук, комбайнер ОАО «Комаровка»:
Ждали этого дня. Всю жатву старались, чтобы попасть на «Дожинки». Ездили, собирали по всей области урожай. Помогали другим хозяйствам, так как у себя рано убрали.

Максим Зыщук, комбайнер ОАО «Комаровка»:
Не думал ни о деньгах, ни о славе, ни о чем. Просто работал.

Гостей и жителей города Горки ждет насыщенная культурная программа. Предполагается, что в дни фестиваля район посетят тысячи участников и туристов. В связи с этим въезд транспорта в Горки  будет ограничен.  Для машин предусмотрены три основные зоны парковки.

От стоянки до райцентра можно будет добраться на автобусах. Они будут ходить каждые 5 минут.  Доехать до столицы «Дожинок-2012» можно будет и на дизель-поездах, количество которых в праздничные дни добавят. В Горки каждые полчаса будет ходить и рейсовый автобус из Могилева, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Экономика # Дожинки 2012

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