В Жлобинском районе 20 тонн гречихи сгорели вместе с зерно-сушильным комплексом, а директор говорит «нет хозяйству ущерба»

Новости Беларуси. О том, что в Красном береге полыхает зерносушильный комплекс, построенный четверть века назад, спасателям в начале четвёртого ночи сообщил случайный прохожий. Как оказалось, зерносклад никто не охранял, а работающая на природном газе зерносушилка была оставлена в автоматическом режиме. Огонь тушили пожарные рассчёты из двух областей: Гомельской и Могилёвской. Пришлось привлекать газовую аварийную службу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Руслан Габрилёв, пресс-секретарь Гомельского областного уравления МЧС:

Объект сконструирован и смонтирован ещё в Советском союзе. И поскольку работает на природном газе, является объектом сложным для тушения. На пожар прибыли 6 расчётов, в том числе один расчёт из Могилёвской области. Пожарные со своей задачей справились.

На момент пожара комплекс был заполнен семенами гречихи. 20 тонн подсушенного расстительного сырья стали основным топливом для огня. По чьей вине горела гречка, пока точно не известно. Непонятно и отношение к произошедшему руководства самого сельхозпредприятия. Ответ попытались найти у рядовых рабочих.

Анатолий Порохневич, рабочий КСУП «Краснобережский»:

Техника не дай Бог! Она вообще не работает. Её надо сделать, а никто не сделал. А почему? Этот вопрос уже к высшему начальству.

Достучатся до «высшего» начальства нам удалось лишь с третьей попытки, спустя несколько часов.

Дмитрий Акулич, директор КСУП «Краснобережский»:

Причины я не могу сказать на сегодняшний день. А ущерб хозяйству минимальный. Подгорело около 3 тонны гречки, она будет использована на корм скоту. Нет хозяйству ущерба.

Выходит, пожар, который больше часа тушили 6 пожарных рассчётов, не нанёс хозяйству ровным счётом ни рубля убытка.

КСУП «Краснобережский» съёмочная группа СТВ посещает в этом году не в первый раз. Зимой именно это хозяйство , единственное в Жлобинском районе, пострадало от обильных снегопадов. Тогда не выдержал перекрытия местной фермы и зерносклад, который находится всего в нескольких десятках метрах от сгоревшего накануне зерносушильного комплекса.

Спустя полгода разрушенный зерносклад в том же плачевном состоянии. Видимо, и его разрушение хозяйству не принесло ущерба. А между тем государственный пожарный надзор ещё даст оценку ночному происшествию. Если выяснится что зерносушилка сгорела по чьей-то халатности, наказание понесут конкретные люди.