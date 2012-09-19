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В Лошице построят многофункциональный спортивный комплекс, в котором расположится Белорусская федерация баскетбола

19 сентября 2012 19:41
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Новости Беларуси. В микрорайоне Лошица в Минске появится многофункциональный спортивный комплекс. В нём, помимо тренажёрных залов и бассейнов, разместится Белорусская федерация баскетбола. Земельный участок под объект уже выделен. Начинаются проектные работы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На свободных близлежащих территориях нового микрорайона  построят еще один гипермаркет, а также несколько новых жилых домов. Минчане могут высказать свои пожелания по застройке Лошицы на сайте администрации Ленинского района.

 

# Экономика # План застройки Минска и Минской области

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