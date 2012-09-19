В Лошице построят многофункциональный спортивный комплекс, в котором расположится Белорусская федерация баскетбола

Новости Беларуси. В микрорайоне Лошица в Минске появится многофункциональный спортивный комплекс. В нём, помимо тренажёрных залов и бассейнов, разместится Белорусская федерация баскетбола. Земельный участок под объект уже выделен. Начинаются проектные работы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На свободных близлежащих территориях нового микрорайона построят еще один гипермаркет, а также несколько новых жилых домов. Минчане могут высказать свои пожелания по застройке Лошицы на сайте администрации Ленинского района.