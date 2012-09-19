В Беларуси пересматривают списки очередников на строительство жилья

Новости Беларуси. Очередь на строительство жилья будет пересмотрена в соответствии с поручениями главы государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Попытки зарабатывать деньги за счет государства, сдавая построенные по очереди квартиры в аренду, будут пресекаться. По данным налоговой инспекции, только в Минске в аренду сдается около 40 тысяч квартир.

Местные власти уже приступили к тщательной проверке списков нуждающихся. Помощь от государства получат лишь те, кто действительно нуждается в улучшении жилищных условий.

Очередь на жилье в столице в настоящее время составляет около 270 тысяч. Однако благодаря высоким темпам строительства, она постоянно уменьшается.

Александр Авраменко, начальник управления жилищной политики Мингорисполкома:

Одни из первых людей, которые становились на очередь, сделали это еще в 1988 году. Но, безусловно, за это период в их семьях произошли изменения . 10 человек из этой очереди были исключены. Но не потому что они что-то плохое сделали, а потому что у них пропали основания на эту очередь.

В связи с поручение главы государства мы более пристально следим за этой очередью. Наша задача, найти людей, которые без помощи государства не могут себя обеспечить жильем.