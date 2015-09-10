Второй форум регионов Беларуси и России пройдет с 14 по 18 сентября в Сочи

Новости России. Контракты на сумму более чем 100 млн долларов – таковы наши планы на второй форум регионов Беларуси и России, который пройдет уже на следующей неделе в Сочи. Об этом на встрече с журналистами заявил 10 сентября заместитель председателя Совета Республики Анатолий Русецкий.

Известно, что этот крупнейший экономический слет соберет ведущих производителей двух стран, политиков, а главной темой форума станет промышленность Союзного государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вячеслав Драгун, заместитель министра торговли Республики Беларусь:

Форум имеет не только политическое значение, но и непосредственно качественный результат. Поставили задачу, чтобы эта ярмарка не была какой-то статичной, однообразной, а именно с белорусским колоритом. Поэтому каждая область берет с собой свой самодеятельный коллектив, который будет сопровождать эту ярмарку в течении всего периода, то есть с 14 по 18 сентября.

Первый форум регионов прошел в Минске в июне прошлого года. Тогда Беларусь и Россия сообща обсуждали продвижение новых технологий в агропромышленном комплексе.