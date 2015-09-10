«ЭКСПО-2015» в Милане: 10 сентября на всемирной выставке – День Минска

Новости Италии. В Милане в эти дни думают, как накормить планету. Именно под таким девизом проходит крупнейшая в мире выставка «ЭКСПО-2015». Свой экономический и инвестиционный потенциал на международном форуме представил 10 сентября и Минск. Этот день у наших представителей на выставке выдался более чем насыщенным – это многочисленные переговоры, визиты на предприятия. А вот что стало итогом работы, знает корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ.

Анастасия Иванникова, СТВ:

Всего двухдневный, но такой продуктивный. Именно так сегодня говорят в итальянских кругах о визите белорусской правительственной делегации. И неудивительно. Встречи с бизнес-партнерами, многосторонние деловые переговоры. Такой насыщенный график еще раз подчеркивает: потенциал двустороннего сотрудничества есть.

Италия всегда была и остается важным экономическим партнером Беларуси и уверенно занимает пятую позицию среди стран, с которыми у Синеокой сложились прочные торгово-экономические отношения. В эту теплую страну поставляется более 150 наименований товаров. В то же время расширять нужно инвестиционное взаимодействие.

Михаил Мятликов, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты:

Товарооборот за предыдущий год составил уже более 2 млрд евро. Самое главное, что мы ведем сегодня торговлю с Италией по 157 товарным позициям.

Особенно активно новые точки соприкосновения Беларусь ищет с итальянскими регионами. Взять, к примеру, Ломбардию. Именно она занимает первое место по уровню экономического развития и объему внешней торговли среди регионов Италии.

Сегодня основу белорусского экспорта в Ломбардию составляют ткани, кожа, продукция химической отрасли, металлы, изделия из древесины. В свою очередь из этого итальянского региона в Беларусь поставляются машины и оборудование, одежда и текстильная продукция, синтетические нити и стройматериалы. Впрочем, потенциал намного больше.

Вывести отношения на новый уровень помочь может Совет делового сотрудничества. Его стороны предлагают создать. Кроме того, в планах – обмен визитами бизнес-делегаций, ведь это новые контракты и договоренности. А в таком будущем не сомневаются ни белорусские, ни итальянские бизнесмены.

Роберто Готти, бизнесмен (Италия):

Я работаю с белорусами 15 лет и могу с уверенностью сказать, что все эти годы белорусско-итальянский бизнес-контакт развивается. А все потому, что отношения между нашими странами стабильные и, если можно так сказать, структурированные. У вас очень хорошее качество поставляемой продукции. Взять, к примеру, металлургию.

Какой практический результат дадут сегодняшние договоренности, покажет время. Но несомненно одно: нынешний визит белорусский делегации станет толчком для дальнейшего развития и укрепления двусторонних связей.