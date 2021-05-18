«Всё время в движении». Как Витебская область избавляется от статуса зоны рискованного земледелия

Новости Беларуси. Все силы аграриев Витебской области сконцентрированы на севе кукурузы. Более 40 % площадей уже засеяны, а это около 43 тысяч гектаров. Культура для региона одна из стратегических, и с каждым годом поля под нее увеличивают, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 2021 году работы сдерживает затяжная весна. На такую же дату 2020-го аграрии уже заканчивали сев. В нынешней кампании на севере страны подключили и передовые разработки – сельскохозяйственные агрегаты. Тему продолжит Виктор Пралич.

На унитарном предприятии «Рудаково» сеялки с кукурузой на поля вышли 10 дней назад. Под эту культуру отведена почти треть земельных угодий из общего ярового сева. С зерновыми уже закончили, сейчас основные силы направлены кукурузу.

Александр Барыбкин, бригадир сельхозпредприятия «Рудаково»:

Сеем отрядом кукурузу в три сеялки. В день сеем 60 гектаров. В общем, план по севу кукурузы 1 300 гектаров: 1 100 будет на зеленый корм и 200 на зерно. Механизатор Алексей Якулькин с шести утра уже на передовой. Тракторист хоть и опытный, но этого сезона ждал особенно не терпелось выехать в поля на новеньком BELARUS. Это одна из 350 отечественных машин, полученных Витебской областью от МТЗ.

Алексей Якулькин, механизатор сельхозпредприятия «Рудаково»:

Новое есть новое. Не подводит ничего, работает, исправно выполняет свои функции. Все время работаем. Работы в сельском хозяйстве всегда много, все надо выполнять в срок. А сейчас посевная, так они с раннего утра и до позднего вечера все время в работе, все время в движении. Некогда простаивать. Уже который год Витебская область постепенно избавляется от статуса зона рискованного земледелия. Обновили машинно-тракторный парк, модифицируют сельхозагрегаты.

Виктор Пралич, корреспондент:

Эта 15-метровая борона работает на полях Витебской области первый сезон. Разработка местного агротехсервиса. После ее прохода следом может идти сразу три сеялки. Само собой, это в разы ускоряет сам процесс посевной кампании. Из качественных преимуществ – двойная сцепка лучше выравнивает землю. К 18 мая на севере страны уже более 40 % кукурузных полей засеяны. У Витебского, Шумилинского и Верхнедвинского районов эта цифра приближается к 60 % – погода позволяет держать темпы.

Валерий Нерозя, начальник управления комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Витебского облисполкома:

Основная масса кукурузы идет для приготовления силоса для кормления животных. Вместе с тем в области последние три-четыре года увеличиваются посевы кукурузы для уборки ее на зерно. В этом году у нас стоит задание 20 тысяч.