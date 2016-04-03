«Вступать в ВТО будем»: как это скажется на производителях и рядовых белорусах?

Новости Беларуси. Что найдем, а что потеряем? На неделе в Минске определились в дискуссионном вопросе: а будет ли Беларусь вступать во Всемирную торговую организацию? Взвесив все «за» и «против», решение принято положительное. По итогам совещания у главы государства определено переговоры активизировать. И главный принцип, как настаивает Александр Лукашенко, – соблюдение национальных интересов. Что же получит Беларусь, открыв для себя двери в этот мировой клуб 162 государств? Ответы искала корреспондент программы «Неделя» на СТВ.

Беларусь вела переговоры о присоединении к ВТО с середины 90-х. Однако дальше статуса наблюдателя дело не продвигалось. Сегодня есть косвенные признаки, что республике готовы предоставить «зеленую улицу» на пути в ВТО.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беаларусь:

Еще совсем недавно, вчера, нам говорили, что нас там, в общем-то, не хотели бы видеть. Сегодня нас уже активно к этому подталкивают. Кто? В экономике сплошная конкуренция. И я всегда, когда наши соперники подталкивают к каким-то вещам, серьезно задумываюсь, с чего бы это. Хотелось бы, чтобы и на этот вопрос был ответ. Надо сегодня определиться, что мы будем делать со Всемирной торговой организацией.

Почему страны стремятся в ВТО? Условия присоединения очень жесткие. За 20 лет существования Всемирная торговая организация вобрала в себя 162 государства. И на сегодняшний день контролирует более 95% мировой торговли.

Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь:

Глава государства принципиально дал согласие на то, чтобы этот процесс был заметно активизирован, прежде всего белорусской стороной. Но мы рассчитываем, что в ближайшее время и наши партнеры по ВТО тоже окончательно сформулируют те свои предложения, которые они хотели бы видеть, на каких условиях Беларусь вступит в ВТО, с тем, чтобы мы активно, незамедлительно составили свой график переговорного процесса. И чтобы в ближайшее время мы историю этого переговорного процесса завершили и поставили точку. Вступать в ВТО будем.

ВТО создает хорошие условия для экспортеров. Это возможность выйти на новые рынки. И там заработать валюту. Очень высокие шансы у ресурсодобывающих компаний – сталь, чугун, нефть, газ. А вот перерабатывающую промышленность ждет жесткая конкуренция. Переработка – это продукт с высокой добавленной стоимостью.

Александр Кондрашонок, эксперт-аналитик:

Безусловно, все индивидуально. Есть те отрасли, для которых это будет интересно. Например, для металлургии. В нашей стране есть очень крупные предприятия, производящие металлопродукцию. Открытие новых рынков, безусловно, положительно отразится на данной отрасли.

Если мы говорим о сельскохозяйственной продукции, то мы понимаем, что сегодня европейский рынок перенасыщен своей продукцией. Естественно, им интересно осваивать новые рынки и конкурировать в новых странах. Наша продукция является более экологически чистой, более качественной, зачастую, чем продукция европейских производителей. При конкуренции, естественно, больший стандарт в области экологии и качества повлечет за собой большую себестоимость.

Елена Семак, кандидат экономических наук, доцент кафедры международных отношений БГУ:

Мы уделяем очень большое внимание качеству. Но, может быть, не очень большое внимание рыночным аспектам. Мне понравилось недавнее интервью немецких владельцев крупных магазинов. Они говорят, что с удовольствием бы покупали белорусские товары, но их надо прорекламировать очень сильно. А наши предприятия еще не обладают такими финансовыми ресурсами, чтобы создать рекламу, способную заинтересовать западного покупателя.

Для новичков Всемирная торговая организация – это, конечно, пути на новые рынки. Как минимум 162. Однако наивно полагать, что ВТО нечто вроде волшебной палочки, автоматически расширяющей возможности для экспортеров. Ведь и вступившая страна – это новый рынок сразу для 162-х членов ВТО. И если отечественные товары не смогут выдержать конкуренцию импортным, они будут вытеснены.

Елена Семак, кандидат экономических наук, доцент кафедры международных отношений БГУ:

Отрасли, которые мы пытаемся защитить, они самые ходовые у нас на экспорт. Вот в чем дело. Мы их защищаем потому, что они недостаточно конкурентоспособны. Но они главные в нашем экспортном портфеле. Это машиностроение, химия и нефтехимия, продукция сельского хозяйства. Они у нас самые торгуемые, и в то же время там одна из самых высоких степеней конкуренции. Поэтому я и говорю, что переговоры будут очень сложными по этим отраслям. Особенно со странами, которые вокруг нас находятся на евразийском континенте. Вот такая география.

Жанна Кулакова, эксперт-аналитик:

Важный аспект – это возможность выхода на новые рынки сбыта. Сейчас, в условиях кризиса, в странах наших ближайших торговых партнеров это становиться особенно актуальным. Поскольку этот кризис рикошетом бьет и по нашей экономике. И мы ощущаем его последствия. Выход на новые рынки даст возможность восстановить экономический рост. Я бы трактовала это больше как плюс, поскольку это создаст стимул для наших предприятий работать более эффективно, пересматривать свои бизнес-стратегии, повышать качество, конкурентоспособность производимых товаров и услуг.

Антон Кудасов, заместитель министра экономики Республики Беларусь:

Несомненно, мы считаем, что наш экспорт возрастет. Достаточно привести факты за 20 лет существования Всемирной торговой организации и нашего взаимодействия с этой организацией. Наша экономика выросла в 5 раз, наша внешняя торговля и экспорт выросли в 6 раз. Но это и наша экспортная ориентация. Вы знаете, что соотношение внешней торговли и нашей экономики превышает 100%.

Одно из условий вступления в ВТО – отказ от госрегулирования цен на электроэнергию и газ, уменьшение поддержки АПК.

Александр Кондрашонок, эксперт-аналитик:

На сегодняшний день сельское хозяйство в силу специфики, в силу особенностей его работы в Республике Беларусь пользуется государственной поддержкой. Резкая отмена государственной поддержки повлечет определенные трудности для наших предприятий сельского хозяйства. Если это переход будет плавным, не резким, чтобы не навредить нашим субъектам хозяйствования, то постепенный переход и постепенная адаптация наших предприятий к условиям ВТО может только позитивно отразиться на экономике данных предприятий и в целом на национальных интересах.

От вступления в ВТО, конечно, выигрывает потребитель. Конкуренция между производителями усиливается. Они вынуждены понижать цены. В магазинах всегда большой ассортимент товаров.

Александр Михневич, первый заместитель министра иностранных дел Республики Беларусь:

Риски возникают тогда, когда мы делаем что-то неправильно. Если мы сегодня везде, условно говоря, по своим обязательствам поставим нули, вот тогда риски возникнут. Но нули ставить никто не собирается. Это переговоры. Все страны вступают на определенных условиях. Для себя мы эти условия тоже согласовали. Мы постараемся в ходе переговорных процессов их отстоять.

Фактическое присутствие в этой организации республик уже началось. Стандарты Евразийского союза заточены под правила ВТО. При этом партнеры по ЕАЭС уже во Всемирной торговой организации.