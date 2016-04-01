Новости экономики за 01.04.2016

Новости Беларуси. Доллар сегодня опустился ниже психологической отметки в 20 тысяч белорусских, продолжив устойчивое падение последних дней.

НИЖЕ 20.000

Доллар сегодня шагнул ниже 20 тысяч. На торгах американская валюта опустилась на 143 рубля, курс на ближайшие 3 дня - 19996.

Вадим Иосуб, финансовый аналитик:

Российский рубль продолжает укрепляться без роста цен на нефть. И как раз на этом фоне без роста цен на нефть укрепляется и белорусский рубль к доллару и евро. В этом некоторая уникальность текущей ситуации.

Вслед за долларом, вниз пошел и евро. Европейская валюта подешевела на 47 рублей. Российский рубль незначительно укрепился, подорожав до 297,86.

СТАВКА НА ПОНИЖЕНИЕ

Ставка рефинансирования в Беларуси снижена на 1 пункт, с 25 до 24 процентов годовых. Нацбанк принял такое решение в связи со стабильным прогнозом по инфляции и росту цен.

Последний раз ставка рефинансирования в Беларуси изменялась в январе прошлого года – тогда она была увеличена на 5%. Снижение данного показателя в первую очередь приведет к удешевлению кредитов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

НАЛОГ НА ДЕПОЗИТ

Проценты по краткосрочным вкладам с сегодняшнего дня облагаются налогом. Это касается физических лиц. Новшество не распространяется на действующие вложения, а только на открытые с 1 апреля. Платить налог необходимо с процентов, если вклад в белорусских рублях сроком менее года и в валюте менее двух лет.

Михаил Рассолько, начальник главного управления Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь:

Государство стимулирует наших граждан делать долгосрочные сбережения. Поэтому те средства, которые будут лежать более года в белорусских рублях или 2 года в иностранной валюте, не будет облагаться налогом.

СТРИЖКА НА ДОМУ

Стричь на дому теперь могут только работники парикмахерских и салонов красоты. Таким образом, чтобы оказывать услуги вне стен профзаведения, о чем зачастую просят сами клиенты, необходимо официально трудоустроиться. В противном случае цирюльники будут нарушать закон.

ОБРЕЗАННЫЕ ЦЕННИКИ

Молоко и хлеб по рублю. Не первоапрельская шутка, а свежие ценники. Торговля начала приучать белорусов к новой стоимости товаров. Вплоть до 1 июля на прилавках можно будет видеть две цены – до и после деноминации. Чтобы не перепутать реальную стоимость, этикетки сделали разных цветов.

Виолетта Брезовская, начальник управления организации торговли и услуг Министерства торговли Республики Беларусь:

Субъект торговли и покупатель должен понимать, что придя в магазин, до 31 декабря я вправе рассчитаться и новыми и старыми деньгами. И я как кассир принимаю и даю сдачу как в старых, так и в новых деньгах.