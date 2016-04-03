Единую систему утверждения запасов полезных ископаемых планируется создать в ЕАЭС

Новости Беларуси. Система утверждения запасов полезных ископаемых может стать единой в ЕАЭС. К примеру, наши геологи будут привлекаться для оценки запасов в России, а российские – у нас. Такой подход сейчас согласовывается геологическими службами заинтересованных стран. После – документ передадут уже в госорганы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К слову, сегодня – в первое воскресенье апреля – геологи отмечают профессиональный праздник. В суверенной Беларуси — в 20-й раз.

Андрей Ковхуто, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь:

Хотелось бы, во-первых, отметить те результаты, которые были получены. За последние эти 20 лет были разведаны новые месторождения нефти. Запасы нефти за это время были подготовлены в объеме более 5 миллионов тонн. Более 3,5 миллиардов тонн прирастили запасов калийных солей. Более 1 миллиарда тонн прирастили запасов доломита. Также других видов полезных ископаемых, которые сейчас активно используются в промышленности.