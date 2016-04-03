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Единую систему утверждения запасов полезных ископаемых планируется создать в ЕАЭС

03 апреля 2016 14:07
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Новости Беларуси. Система утверждения запасов полезных ископаемых может стать единой в ЕАЭС. К примеру, наши геологи будут привлекаться для оценки запасов в России, а российские – у нас. Такой подход сейчас согласовывается геологическими службами заинтересованных стран. После – документ передадут уже в госорганы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К слову, сегодня – в первое воскресенье апреля – геологи отмечают  профессиональный праздник. В суверенной Беларуси — в 20-й раз.

Андрей Ковхуто, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь:
Хотелось бы, во-первых, отметить те результаты, которые были получены. За последние эти 20 лет были разведаны новые месторождения нефти. Запасы нефти за это время были подготовлены в объеме более 5 миллионов тонн. Более 3,5 миллиардов тонн прирастили запасов калийных солей. Более 1 миллиарда тонн прирастили запасов доломита. Также других видов полезных ископаемых, которые сейчас активно используются в промышленности.

# Экономика # Полезные ископаемые в Беларуси # Андрей Ковхуто

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