Новости Беларуси. Повышение конкурентоспособности белорусской экономики и снижение инфляции до 5%. Программу социально-экономического развития страны до 2020 года начали разрабатывать в Совете Республики.

Документ 2 апреля обсуждали на заседании межведомственной рабочей группы. Программа будет представлена на 5-м Всебелорусском народном собрании. Впрочем, уже через две недели основные её тезисы направят главе государства.

Михаил Мясникович, председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:

Страна должна видеть рубежи 2020 года в конкретных цифрах, а не только в красивых тезисах, какова будет структура экономики.

Программа затронет производственную сферу, пути инновационного развития, и, конечно, обозначит инструменты денежно-кредитной политики. Названо 9 источников роста экономики в ближайшей перспективе. В приоритете - занятость, экспорт и инвестиции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анатолий Харлап, председатель Республиканской ассоциации предприятий промышленности «БелАПП»:

Сегодня при рентабельности от 4 до 7%, к примеру, промышленности по сегодняшним выдаваемым кредитам процентная ставка банка 33%. Трудно использовать такие кредиты для инвестиционных целей. Длинные деньги. Это вложиться на затраты.

Особым блоком предлагают рассмотреть и социальную политику. Ведь благосостояние людей, уровень жизни населения, в конечном счете, и есть главный показатель эффективности экономики.

Инна Медведева, председатель Национального статистического комитета Республики Беларусь:

Во главу угла этой программы, как и предыдущей программы, будет положен человек и развитие человеческого потенциала. Надо искать те точки роста, которые позволят не экстенсивным путем развиваться и получить действительно приросты на этом уровне повышения благосостояния населения.

Анатолий Исаченко, председатель Могилевского областного Совета депутатов:

Основная задача на ближайшие годы – это занятость населения. То есть обеспечить каждого человека рабочим местом.

Обсуждение программы будет открытым. Внести свои предположения в Совет Республики может каждый. И для этого достаточно позвонить по номеру телефона секретариата верхней палаты парламента. Либо отправить сообщение по электронной почте.