Прямой эфир

Всеволод Янчевский: «Законотворческий процесс превращается в постоянный поиск чего-то нового, изменений»

31 января 2020 10:52
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Устранить барьеры и риски на пути цифровизации белорусской экономики. Развитие IТ-индустрии одной из главных составляющих новой экономической модели обсуждают 31 января в Парке высоких технологий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всеволод Янчевский: «Законотворческий процесс превращается в постоянный поиск чего-то нового, изменений» -1



За круглым столом собрались члены Постоянной комиссии Палаты представителей по бюджету и финансам, представители Нацбанка и Министерства финансов.

Всеволод Янчевский: «Законотворческий процесс превращается в постоянный поиск чего-то нового, изменений» -3

Эксперты из различных отраслей думают над тем, как в короткое время цифровизировать финансовую сферу Беларуси. И в первую очередь, что необходимо сделать на законодательном уровне.   

Всеволод Янчевский: «Законотворческий процесс превращается в постоянный поиск чего-то нового, изменений» -6



Всеволод Янчевский, директор администрации Парка высоких технологий:
То, что было разумно, актуально сегодня, буквально завтра, через год-два (особенно это касается сферы IT-технологий) уже неактуально. Уже нужно что-то новое, нужно что-то менять. Законотворческий процесс превращается в постоянный поиск чего-то нового, изменений.

Мы очень благодарны нашему депутатскому корпусу, парламенту за интерес, за поддержку IT-сферы, хай-тека. Сегодня такой живой, творческий диалог, который на это направлен – сделать так, чтобы мы не только не отставали, а опережали те новации законодательные, которые есть в мире и касаются сферы хай-тека.

Всеволод Янчевский: «Законотворческий процесс превращается в постоянный поиск чего-то нового, изменений» -9



Валерий Мицкевич, заместитель председателя Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Если нужны законодательные стимулирующие идеи, мы для того сегодня здесь и собрались. Возможно, если будут такие идеи, мы их рассмотрим, обсудим и при необходимости примем такое решение.

Мнения и предложения, высказанные в рамках круглого стола, станут основой в работе депутатов. Некоторые изменения в законах  будут приняты уже на ближайшей весенней сессии парламента.

# Парк высоких технологий в Минске # Экономика # Валерий Мицкевич # Всеволод Янчевский # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Минске прошла конференция «Деловой климат Беларуси: честно о перспективах»
30 января 2020 21:26

В Минске прошла конференция «Деловой климат Беларуси: честно о перспективах»

Посол Болгарии в Беларуси: в Болгарии люди говорят, что Беларусь Silicon Valley of Europe
30 января 2020 21:00

Посол Болгарии в Беларуси: в Болгарии люди говорят, что Беларусь Silicon Valley of Europe

Новости экономики за 30.01.2020
30 января 2020 16:41

Новости экономики за 30.01.2020