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В Минске прошла конференция «Деловой климат Беларуси: честно о перспективах»

30 января 2020 21:26
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Новости Беларуси. 100 миллиардов долларов – такого уровня ВВП Беларуси к 2025 году планируют достичь во многом за счет развития сферы услуг. И к этой работе привлекут экспертов БНПА, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске прошла конференция «Деловой климат Беларуси: честно о перспективах»-1

Об этом 30 января говорили на встрече, посвященной 30-летию Белорусской научно-промышленной ассоциации. На дискуссионной площадке встретились главы министерств и ведомств, представители бизнеса, эксперты-экономисты. Главная тема – поиск резервов для роста экономики, а также оздоровления делового климата.

В Минске прошла конференция «Деловой климат Беларуси: честно о перспективах»-4

Дмитрий Матусевич, заместитель министра экономики Беларуси:
Мы видим, что в других странах именно такие ассоциации как БНПА выступают в хорошем смысле лобистами тех или иных вопросов. Но не в коммерческих целях, а в целях поиска разумного диалога, баланса возможностей регулятора и того, что хочет бизнес.

В Минске прошла конференция «Деловой климат Беларуси: честно о перспективах»-7

Андрей Жишкевич, председатель правления Банка развития:
Инвестиционный климат Беларуси понятие не застывшее. Это постоянное совершенствование. Я бы не сказал, что здесь мы достигли некого идеального состояния. Но постоянные практические шаги государства в направлении его совершенствования имеют свой результат. Этот климат сейчас оценивается в том числе предпринимателями как в достаточной степени нейтральный. Я бы так сказал, будучи самокритичным.

В Минске прошла конференция «Деловой климат Беларуси: честно о перспективах»-10

Белорусская научно-промышленная ассоциация – старейшее бизнес-объединение страны, куда входит более 600 руководителей предприятий, ученых. Организация работает в тесной взаимосвязи с Союзом промышленников, а также предпринимателями.

# Бизнес в Беларуси # Экономика # Дмитрий Матусевич # Андрей Жишкевич # Фотофакт

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