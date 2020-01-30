Посол Болгарии в Беларуси: в Болгарии люди говорят, что Беларусь Silicon Valley of Europe

Новости Беларуси. Детали сотрудничества Беларуси и Болгарии 30 января обсуждали в Совете Республики. В 2019 году страны наторговали почти на 120 миллионов долларов. Это несколько больше, чем годом ранее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

При этом экспорт превышает импорт. Положительное сальдо достигло 38 миллионов долларов. Из Беларуси в Болгарию отправляются шины, грузовые автомобили, древесно-волокнистые плиты. А на наших прилавках можно найти лекарственные средства, электрические аккумуляторы и продовольственные продукты из этой солнечной страны. Но, как подчеркнули на встрече, потенциал отношений раскрыт еще недостаточно.

Георгий Василев, Чрезвычайный и Полномочный посол Болгарии в Беларуси:

Мы очень близкие страны. У нас нет никаких проблем, не существует никаких противоречий. И всегда можно сделать намного больше насчет сотрудничества, потому что потенциал большой.

В Беларуси, например, очень хорошо развивается IT-индустрия. В Болгарии люди говорят, что это Silicon Valley of Europe. А у нас практически нет контактов. Даже мой сын, который работает в HP, Hewlett-Packard, он восхищается World of Tanks.