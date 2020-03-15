«Как будто город из тебя всю энергию высосал». Истории тех, кто променял городскую прописку на деревенскую и не пожалел

Новости Беларуси. Нас почти 9,5 миллионов, в городах живет более 7 миллионов человек, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. И тенденция не в пользу сельской жизни – количество сельчан неуклонно уменьшается. Если рассмотреть ситуацию в разрезе регионов, то наибольшее количество сельских жителей в Минской области, наименьшее – в Могилевской.

Но есть те, кто с радостью отказался от жизни в городе в пользу пасторалей. Кому на селе жить хорошо? Ответ искала Ирина Недобоева.

Ирина Недобоева, корреспондент:

Детский сад и школа – для детей, работа – для родителей, дом и подъемные – на первое время. Заманчивое предложение, согласитесь. Но есть одно «но»: предложение действует для тех, кто готов сменить городскую прописку на сельскую. Оказывается, желающие есть и их немало.

Валентина Евмененко, жительница деревни Заельник:

А это Малютка. Мы ее взяли маленькой, ей месяц был, такая маленькая телочка была. Она больше всех коров, а имя у нее Малюточка. Она родилась на мой день рождения. Ей был год.

Это наши с мужем дети. Мы каждого теленочка выхаживали, сами носили. Это члены нашей семьи – все наши коровы.

Валентина Евмененко с улыбкой вспоминает, как начиналась их с мужем деревенская история. Нежданно и негаданно редкие поездки в родительский дом в деревеньку Заельник на краю Могилевской области переросли в ПМЖ.

Валентина Евмененко:

Изначально мы сюда поехали – грядку картошки посадили. Потом мне муж на годовщину свадьбу двух свинок подарил. Потом еще на день рождения додарил. Потом они начали плодиться. И мы уже решили сюда перебраться. Во-первых, понравилось, чувствуешь себя хозяином.

Супруги Павел и Валентина сменили городскую прописку на сельскую не забавы ради. И ехали в Заельник совсем не отдыхать. В родном Бобруйске и работа была, и жилье, но Евмененко захотели работать на себя. Что называется, не в тягость, а в радость.

Павел Евмененко, житель деревни Заельник:

Желание есть и умение работать на земле. Вы сами видели, у нас там вроде везде порядок. С детства у бабушек всегда работал. Нравится почему-то, не знаю, генетикой, видимо, заложено. Мы белорусы такие. А другие, наверное, наоборот хотят – пусть дети едут в город, меньше трудиться. А у меня другое понятие, чтобы дети к земле ближе. У нас они здоровые, крепкие.

За эти годы развели большое хозяйство – 12 коров, под сотню птиц. И вот уже они – коренные бобруйчане – угощают соседей молоком, сметаной да сыром. Это теперь у них сельчанам в пору поучиться трудолюбию и работе на земле.

С весны до поздней осени подъем в 4.20 – утренняя дойка. Потом развоз молочки по окрестным селам, готовка, огород, вечерняя дойка, отбой… И так по кругу. Зимой, признаются, проще – ни грядок тебе, ни закаток.

Тем не менее каждый день, проведенный в деревне в труде и заботах, супругам в радость и о городской суете даже слышать не хотят. Вас сейчас чем-то переманишь в город жить?

Павел Евмененко:

Нет. В город ничем не переманишь. Хоть и работа у меня была интересная. Но здесь мне интереснее – мне больше нравится село. Валентина Евмененко:

Мне уже в город не хочется. Сейчас город меня утомляет. Вот, мы сейчас возим молоко. Полдня там побудешь, потом никакой из города приезжаешь разбитый, как будто город из тебя всю энергию высосал. А здесь хорошо, здесь воздух свежий, душой отдыхаешь.

Сейчас у супругов 20 гектаров земли. Но на этом решили не останавливаться – замахнулись на полноценное фермерство. И планы грандиозные. Валентина Евмененко:

Хочу увеличить поголовье до 30 голов. Чтобы я знала, за что я работаю. И у меня будет доход получаться. «Все услуги по переселению мы им возмещаем». Как государство помогает тем, кто решил переехать на ПМЖ в деревню И помощь от государства не заставила себя долго ждать. В Беларуси действует программа соцзащиты и содействия занятости населения. По ней Евмененко получат неплохие подъемные для развития сельского бизнеса. Уже присмотрели здание старенькой фермы неподалеку.

Пока малышня в саду и школе, у Григорьевых кипит работа. С ветерком на скутере Олег и Ирина мчат на ферму. Животновод и наладчик оборудования агрогородка Каменичи Осиповичского района еще совсем недавно и не заглядывались на сельские перспективы.

Олег Григорьев, житель агрогородка Каменичи:

Мы просто посмотрели, нам посоветовали, даже уже не помню, кто посоветовал. Переселиться мы в деревню однозначно планировали. Но программа эта ускорила. Мы буквально за два месяца собрались и переселились.

Не остановили вчерашних горожан даже трое малышей на руках: двое дошколят Полина и Женя и новорожденный Никита. В городе семья ютилась в маленькой съемной квартире, да и работы постоянной не было.

Вероника Григорьева, жительница агрогородка Каменичи:

Сразу, честно, – да, было страшно. Куда пойдут дети, где будем жить, как отнесутся люди? Мы городские переехали в сельскую местность. Но люди отнеслись с пониманием, где-то кто-то помог, подсказал. Сейчас все хорошо. Сейчас старшие девчонки ходят в местную школу, а Никита – в садик.

Полина Григорьева:

Я когда переезжала, очень сильно волновалась. Примет ли меня эта школа. Но я себе здесь много друзей нашла.

Елена Михайловская, директор Каменичского учебно-педагогического комплекса:

Сельская школа – это большая и дружная семья. Девочки быстро влились, им здесь нравится – это самое главное.

В Каменичах есть все условия для жизни. Здесь тебе и учеба, и работа, и за медицинской помощью ехать никуда не надо. В агрогородке есть свой ФАП.

Анна Ткаченко, фельдшер:

Все-таки жизнь в деревне имеет свои плюсы – это сплоченность. Это маленькая страна внутри большого государства. Здесь есть социальное обслуживание – школа, сад, медицинское обслуживание.