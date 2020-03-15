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«Как будто город из тебя всю энергию высосал». Истории тех, кто променял городскую прописку на деревенскую и не пожалел

15 марта 2020 19:43
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Новости Беларуси. Нас почти 9,5 миллионов, в городах живет более 7 миллионов человек, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. И тенденция не в пользу сельской жизни – количество сельчан неуклонно уменьшается. Если рассмотреть ситуацию в разрезе регионов, то наибольшее количество сельских жителей в Минской области, наименьшее – в Могилевской.

«Как будто город из тебя всю энергию высосал». Истории тех, кто променял городскую прописку на деревенскую и не пожалел-1

Но есть те, кто с радостью отказался от жизни в городе в пользу пасторалей. Кому на селе жить хорошо?

Ответ искала Ирина Недобоева.

«Как будто город из тебя всю энергию высосал». Истории тех, кто променял городскую прописку на деревенскую и не пожалел-4

Ирина Недобоева, корреспондент:
Детский сад и школа – для детей, работа – для родителей, дом и подъемные – на первое время. Заманчивое предложение, согласитесь. Но есть одно «но»: предложение действует для тех, кто готов сменить городскую прописку на сельскую. Оказывается, желающие есть и их немало.

«Как будто город из тебя всю энергию высосал». Истории тех, кто променял городскую прописку на деревенскую и не пожалел-7

Валентина Евмененко, жительница деревни Заельник:
А это Малютка. Мы ее взяли маленькой, ей месяц был, такая маленькая телочка была. Она больше всех коров, а имя у нее Малюточка. Она родилась на мой день рождения. Ей был год.

«Как будто город из тебя всю энергию высосал». Истории тех, кто променял городскую прописку на деревенскую и не пожалел-10

Это наши с мужем дети. Мы каждого теленочка выхаживали, сами носили. Это члены нашей семьи – все наши коровы.

«Как будто город из тебя всю энергию высосал». Истории тех, кто променял городскую прописку на деревенскую и не пожалел-13

Валентина Евмененко с улыбкой вспоминает, как начиналась их с мужем деревенская история. Нежданно и негаданно редкие поездки в родительский дом в деревеньку Заельник на краю Могилевской области переросли в ПМЖ.

«Как будто город из тебя всю энергию высосал». Истории тех, кто променял городскую прописку на деревенскую и не пожалел-16

Валентина Евмененко:
Изначально мы сюда поехали – грядку картошки посадили. Потом мне муж на годовщину свадьбу двух свинок подарил. Потом еще на день рождения додарил. Потом они начали плодиться. И мы уже решили сюда перебраться. Во-первых, понравилось, чувствуешь себя хозяином.

«Как будто город из тебя всю энергию высосал». Истории тех, кто променял городскую прописку на деревенскую и не пожалел-19

Супруги Павел и Валентина сменили городскую прописку на сельскую не забавы ради. И ехали в Заельник совсем не отдыхать. В родном Бобруйске и работа была, и жилье, но Евмененко захотели работать на себя. Что называется, не в тягость, а в радость.

«Как будто город из тебя всю энергию высосал». Истории тех, кто променял городскую прописку на деревенскую и не пожалел-22

Павел Евмененко, житель деревни Заельник:
Желание есть и умение работать на земле. Вы сами видели, у нас там вроде везде порядок. С детства у бабушек всегда работал. Нравится почему-то, не знаю, генетикой, видимо, заложено. Мы белорусы такие. А другие, наверное, наоборот хотят – пусть дети едут в город, меньше трудиться. А у меня другое понятие, чтобы дети к земле ближе. У нас они здоровые, крепкие.

«Как будто город из тебя всю энергию высосал». Истории тех, кто променял городскую прописку на деревенскую и не пожалел-25

За эти годы развели большое хозяйство – 12 коров, под сотню птиц. И вот уже они – коренные бобруйчане – угощают соседей молоком, сметаной да сыром. Это теперь у них сельчанам в пору поучиться трудолюбию и работе на земле.

«Как будто город из тебя всю энергию высосал». Истории тех, кто променял городскую прописку на деревенскую и не пожалел-28

С весны до поздней осени подъем в 4.20 – утренняя дойка. Потом развоз молочки по окрестным селам, готовка, огород, вечерняя дойка, отбой… И так по кругу. Зимой, признаются, проще – ни грядок тебе, ни закаток.

«Как будто город из тебя всю энергию высосал». Истории тех, кто променял городскую прописку на деревенскую и не пожалел-31

Тем не менее каждый день, проведенный в деревне в труде и заботах, супругам в радость и о городской суете даже слышать не хотят.

Вас сейчас чем-то переманишь в город жить?

«Как будто город из тебя всю энергию высосал». Истории тех, кто променял городскую прописку на деревенскую и не пожалел-34

Павел Евмененко:
Нет. В город ничем не переманишь. Хоть и работа у меня была интересная. Но здесь мне интереснее – мне больше нравится село.

Валентина Евмененко:
Мне уже в город не хочется. Сейчас город меня утомляет. Вот, мы сейчас возим молоко. Полдня там побудешь, потом никакой из города приезжаешь разбитый, как будто город из тебя всю энергию высосал. А здесь хорошо, здесь воздух свежий, душой отдыхаешь.

«Как будто город из тебя всю энергию высосал». Истории тех, кто променял городскую прописку на деревенскую и не пожалел-37

Сейчас у супругов 20 гектаров земли. Но на этом решили не останавливаться – замахнулись на полноценное фермерство. И планы грандиозные.

Валентина Евмененко:
Хочу увеличить поголовье до 30 голов. Чтобы я знала, за что я работаю. И у меня будет доход получаться.

«Все услуги по переселению мы им возмещаем». Как государство помогает тем, кто решил переехать на ПМЖ в деревню

И помощь от государства не заставила себя долго ждать. В Беларуси действует программа соцзащиты и содействия занятости населения. По ней Евмененко получат неплохие подъемные для развития сельского бизнеса. Уже присмотрели здание старенькой фермы неподалеку.

«Как будто город из тебя всю энергию высосал». Истории тех, кто променял городскую прописку на деревенскую и не пожалел-40

Пока малышня в саду и школе, у Григорьевых кипит работа. С ветерком на скутере Олег и Ирина мчат на ферму. Животновод и наладчик оборудования агрогородка Каменичи Осиповичского района еще совсем недавно и не заглядывались на сельские перспективы.

«Как будто город из тебя всю энергию высосал». Истории тех, кто променял городскую прописку на деревенскую и не пожалел-43

Олег Григорьев, житель агрогородка Каменичи:
Мы просто посмотрели, нам посоветовали, даже уже не помню, кто посоветовал. Переселиться мы в деревню однозначно планировали. Но программа эта ускорила. Мы буквально за два месяца собрались и переселились

«Как будто город из тебя всю энергию высосал». Истории тех, кто променял городскую прописку на деревенскую и не пожалел-46

Не остановили вчерашних горожан даже трое малышей на руках: двое дошколят Полина и Женя и новорожденный Никита. В городе семья ютилась в маленькой съемной квартире, да и работы постоянной не было.

«Как будто город из тебя всю энергию высосал». Истории тех, кто променял городскую прописку на деревенскую и не пожалел-49

Вероника Григорьева, жительница агрогородка Каменичи:
Сразу, честно, – да, было страшно. Куда пойдут дети, где будем жить, как отнесутся люди? Мы городские переехали в сельскую местность. Но люди отнеслись с пониманием, где-то кто-то помог, подсказал. Сейчас все хорошо.

Сейчас старшие девчонки ходят в местную школу, а Никита – в садик.

«Как будто город из тебя всю энергию высосал». Истории тех, кто променял городскую прописку на деревенскую и не пожалел-52

Полина Григорьева:
Я когда переезжала, очень сильно волновалась. Примет ли меня эта школа. Но я себе здесь много друзей нашла.

«Как будто город из тебя всю энергию высосал». Истории тех, кто променял городскую прописку на деревенскую и не пожалел-55

Елена Михайловская, директор Каменичского учебно-педагогического комплекса:
Сельская школа – это большая и дружная семья. Девочки быстро влились, им здесь нравится – это самое главное.

«Как будто город из тебя всю энергию высосал». Истории тех, кто променял городскую прописку на деревенскую и не пожалел-58

В Каменичах есть все условия для жизни. Здесь тебе и учеба, и работа, и за медицинской помощью ехать никуда не надо. В агрогородке есть свой ФАП.

«Как будто город из тебя всю энергию высосал». Истории тех, кто променял городскую прописку на деревенскую и не пожалел-61

Анна Ткаченко, фельдшер:
Все-таки жизнь в деревне имеет свои плюсы – это сплоченность. Это маленькая страна внутри большого государства. Здесь есть социальное обслуживание – школа, сад, медицинское обслуживание.

«Как будто город из тебя всю энергию высосал». Истории тех, кто променял городскую прописку на деревенскую и не пожалел-64

Обязательное условие для таких переселенцев – год жизни и работы в деревне, но большинство остается здесь на ПМЖ. А значит, будущее у белорусской деревни есть.

# Сельское хозяйство # общество # Ирина Недобоева # Валентина Евмененко # Павел Евмененко # Олег Григорьев # Вероника Григорьева # Полина Григорьева # Елена Михайловская # Анна Ткаченко # Фотофакт

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