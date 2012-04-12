Все республиканские транспортные УП, кроме БелЖД, будут акционированы до 2015 года

Новости Беларуси. Беларусь рассматривает вопрос об акционировании «Белавиа». Также в планах кампании развивать парк воздушных судов.

Уже в этом году закупят бразильские лайнеры. Они будут использованы на рейсах средней дальности. К примеру, на Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Киев и Калининград.

Все республиканские унитарные предприятия транспортной сферы, кроме Белорусской железной дороги, будут акционированы до 2015 года.

Иван Щербо, министр транспорта и коммуникаций Республики Беларусь:

Кроме Белорусской железной дороги все остальные предприятия будут в ближайшее время приватизированы. Что касается автомобильного транспорта, то мы уже практически завершили эту работу. Что касается водного транспорта, то перспективы тоже в этой пятилетке будут переходить на акционирование.

Экономическая выгода не только самого Министерства, но и в целом государства – продать эти акции такому инвестору, который смог бы специализацию эту именно продолжить, а не получить или захватить площадку для какого-то другого вида деятельности.