Снопков: Беларусь ведет переговоры по продаже 8 предприятий

Новости Беларуси. Министр экономики страны сообщил журналистам, что Беларусь ведет переговоры по продаже 8 предприятий. Среди них – ряд производств среднего уровня пищеперерабатывающей, строительной и деревообрабатывающей отраслей.

Работу проводит Национальное агентство инвестиций и приватизации. Отрабатывается механизм со Всемирным банком, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Николай Снопков, министр экономики Республики Беларусь:

На данный момент прошел конкурс финансовых консультантов. Надо сказать, что аппетит был серьезный, заявились на этот конкурс 30 консультантов. На данный момент отобрали 13. Среди них будет определен конкурс, и приватизация этих 8 предприятий будет осуществляться в полностью соответствии с теми международными стандартами, которые на данный момент существуют в лучших мировых практиках.