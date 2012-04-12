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Снопков: Беларусь ведет переговоры по продаже 8 предприятий

12 апреля 2012 13:36
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Новости Беларуси. Министр экономики страны сообщил журналистам, что Беларусь ведет переговоры по продаже 8  предприятий. Среди них – ряд производств среднего уровня пищеперерабатывающей, строительной и деревообрабатывающей отраслей.

Работу проводит Национальное агентство инвестиций и приватизации. Отрабатывается механизм со Всемирным банком, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Николай Снопков, министр экономики Республики Беларусь:
На данный момент прошел конкурс финансовых консультантов. Надо сказать, что аппетит был серьезный, заявились на этот конкурс 30 консультантов. На данный момент отобрали 13. Среди них будет определен конкурс, и приватизация этих 8 предприятий будет осуществляться в полностью соответствии с теми международными стандартами, которые на данный момент существуют в лучших мировых практиках.

# Экономика # Николай Снопков # Государственная политика # Приватизация в Беларуси

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