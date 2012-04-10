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В Венесуэле завершилось строительство заводов по производству белорусских автомобилей и тракторов

10 апреля 2012 06:05
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Трансатлантическое сотрудничество. В Венесуэле завершилось строительство заводов по производству белорусских автомобилей и тракторов. Здесь ежегодно с конвейера будет сходить до 15 тысяч машин. Общая площадь предприятий – 18 гектаров.

А на заводе по производству стройматериалов уже выпустили первую продукцию. Его работа позволит не только обеспечить сектор жилищного строительства всем необходимым, но и создаст рабочие места для местного населения.

Новый завод расположен в штате Миранда недалеко от Каракаса. В год здесь можно производить около 25 миллионов глиняных блоков. Причем эта цифра не окончательна и в дальнейшем она может быть увеличена на треть, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тем временем, в Венесуэле продолжается работа по созданию новых промышленных производств с участием белорусских специалистов. В частности речь идет о заводе по изготовлению дорожной и строительной техники.

# Экономика # Беларусь-Венесуэла # Международное сотрудничество

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