Новости Беларуси. На встрече премьер-министра Беларуси Михаила Мясниковича с министром энергетики Мьянмы Тан Тхеем была достигнута договоренность в том, что Белорусская нефтяная компания будет партнером по совместным работам в области нефти и газа в Мьянме.

У этого государства Юго-Восточной Азии богатые залежи нефти и газа, и Беларусь готова оказать содействие по добыче углеводородов как на действующих, так и новых месторождениях. Похожие проекты мы уже реализуем с Венесуэлой, Алжиром, Индией, Кубой, Россией.

В свою очередь, зарубежные гости заинтересованы в сотрудничестве в области энергетики. В частности, речь идет о реконструкции в Мьянме газовых турбин и проектировании линий электропередач. Актуально и сотрудничество в области сельского хозяйства. Беларусь готова построить в Мьянме ряд машиностроительных заводов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тан Тхей, министр энергетики Республики Союз Мьянма:

Есть много сфер, в которых наши страны могут успешно сотрудничать: это и промышленность, и сельское хозяйство, и энергетика. Мы получили много предложений от белорусской стороны и они нам интересны.

В свою очередь, мы приглашаем белорусские компании инвестировать в нефтегазовый сектор Мьянмы. Думаем, такие проекты будут привлекательны для обеих стран.

Товарооборот между нашими странами в прошлом году достиг 27 млн долларов. На развитие торгово-экономических связей, отметили в Правительстве, положительно повлияет и Единое экономическое пространство Беларуси, России и Казахстана.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

Наше интеграционное объединение, трех государств, сейчас ведет переговоры о зоне свободной торговли со странами АСЕАН, членами которой являются Мьянма, Вьетнам и ряд других ведущих государств Юго-Восточной Азии. Это очень сильная внешнеполитическая инициатива. Я обсуждал эти вопросы с председателем правительства Российской Федерации. Это поддерживается.