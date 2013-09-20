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БелАЗ планирует до конца 2013 года поставить в Армению партию карьерных самосвалов на сумму более 5 млн долларов

20 сентября 2013 16:35
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Новости Беларуси. Договоренности – результат официального визита делегации Минской области во главе с губернатором Борисом Батурой в эту страну. В планах также экспорт отечественной мясомолочной продукции. В перспектве наши переработчики будут поставлять соки из фруктов, которую не выращивают в Армении.
 
Кстати, региональное сотрудничество развивается достаточно активно. Побратимские отношения с армянскими городами установили Жодино, Борисов, Несвиж, Мядель, Солигорск и Слуцк. Уже в октябре-ноябре Минская область ждет гостей с ответным визитом, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. 
 
Дмитрий Павлович, председатель Комитета экономики Миноблисполкома:
Мы хотели бы им показать те наши передовые достижения, что мы имеем и в области экономики, и в социальной сфере, и так далее. И плюс посмотреть какие-то другие перспективы сотрудничества. Ну, вот, например, в частности, по поставке дорожной техники, дорожно-строительной техники, потому как те регионы, можно сказать, что страдают из-за избытка снега. То есть, допустим, эта снегоуборочная техника была бы перспективна. Плюс также будем смотреть и от них поставку какой-то продукции. 
# Экономика # Международное сотрудничество # Дмитрий Павлович # Беларусь-Армения # Комитет экономики Миноблисполкома

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