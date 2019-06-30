«Все находятся под огромным впечатлением». Экскурсию во Дворце Независимости провели для лучших сотрудников БГЭУ

Новости Беларуси. Экскурсию во Дворце Независимости, приуроченную ко Дню экономиста, который отмечается сегодня, 30 июня, провели для группы лучших сотрудников Белорусского государственного экономического университета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Гостями стали почти 60 представителей вуза.

С огромным интересом они рассматривали интерьеры залов, где проводятся международные встречи, торжественные церемонии и чествуют заслуженных людей нашей страны.