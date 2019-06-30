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«Все находятся под огромным впечатлением». Экскурсию во Дворце Независимости провели для лучших сотрудников БГЭУ

30 июня 2019 11:03
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Новости Беларуси. Экскурсию во Дворце Независимости, приуроченную ко Дню экономиста, который отмечается сегодня, 30 июня, провели для группы лучших сотрудников Белорусского государственного экономического университета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Гостями стали почти 60 представителей вуза.

С огромным интересом они рассматривали интерьеры залов, где проводятся международные встречи, торжественные церемонии и чествуют заслуженных людей нашей страны.

«Все находятся под огромным впечатлением». Экскурсию во Дворце Независимости провели для лучших сотрудников БГЭУ-1
«Все находятся под огромным впечатлением». Экскурсию во Дворце Независимости провели для лучших сотрудников БГЭУ-2

Вячеслав Шутилин, ректор Белорусского государственного экономического университета:
Все находятся под огромным впечатлением, эмоциями, эмоции зашкаливают. Может, на лице не отражается, но, конечно, впечатления очень большие – эмоциональные, очень сложно передать словами на камеру. Тем не менее они присутствуют в душе каждого из нас сегодня.

«Все находятся под огромным впечатлением». Экскурсию во Дворце Независимости провели для лучших сотрудников БГЭУ-4

Марина Комарова, заведующий кафедрой романских языков Белорусского государственного экономического университета:
Я все это видела по телевизору, но, конечно, впечатляет все это вживую, выглядит совершенно по-другому. Впечатляет размах, впечатляет какая-то величественность.

Это прекрасный подарок ко Дню экономиста, безусловно!

Традицию экскурсий в главный символ белорусской государственности открыли летом 2015 года. С этого времени во Дворце Независимости побывали представители самых разных сфер – ученые, медики, спортсмены, дипломаты, многодетные мамы, молодежь.

«Все находятся под огромным впечатлением». Экскурсию во Дворце Независимости провели для лучших сотрудников БГЭУ-6
«Все находятся под огромным впечатлением». Экскурсию во Дворце Независимости провели для лучших сотрудников БГЭУ-7
«Все находятся под огромным впечатлением». Экскурсию во Дворце Независимости провели для лучших сотрудников БГЭУ-8
«Все находятся под огромным впечатлением». Экскурсию во Дворце Независимости провели для лучших сотрудников БГЭУ-9
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