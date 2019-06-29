Эмомали Рахмон посетил МТЗ и молочно-товарную ферму

Новости Беларуси. Таджикистан заинтересован в использовании белорусского опыта молочного производства. Высокий уровень наших промышленников в этой области отметил президент этой страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Таджикистан заинтересован в использовании белорусского опыта молочного производства. Высокий уровень наших промышленников в этой области отметил президент этой страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сегодня, 29 июня, Эмомали Рахмон посетил молочно-товарную ферму агрокомбината «Дзержинский», где выпускают молоко класса экстра. Также зарубежный лидер ознакомился с использованием новых технологий в животноводстве.
Анатолий Хотько, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
Когда глава государства посмотрел этот животноводческий объект, где в этом году ожидается удоя 11 тонн молока. И уже сделаны им предложения, чтобы не только сделать там переработку молока, но и аналогичный животноводческий объект с нашей генетикой, что очень важно.
То, чем мы гордимся, – это наш скот, который даёт столько молока. Президент со своим опытом и знанием видит, что это действительно так. И это может быть в Таджикистане, тем более, что мы видим Таджикистан не только как локальное государство, расположенное в Средней Азии, а дальше – это рынок Китая, Пакистана и Афганистана.
Сегодня же президент Таджикистана посетил Минский тракторный завод. Эмомали Рахмон осмотрел образцы тракторов и другой техники. По его мнению, в Таджикистане необходимо увеличить сборку белорусской техники.
Во время экскурсии он по телефону связался с премьер-министром и дал поручение проработать этот вопрос. По итогам посещения МТЗ Эмомали Рахмон оставил запись в Книге почетных гостей.
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