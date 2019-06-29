Эмомали Рахмон посетил МТЗ и молочно-товарную ферму

Анатолий Хотько, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

Когда глава государства посмотрел этот животноводческий объект, где в этом году ожидается удоя 11 тонн молока. И уже сделаны им предложения, чтобы не только сделать там переработку молока, но и аналогичный животноводческий объект с нашей генетикой, что очень важно.

То, чем мы гордимся, – это наш скот, который даёт столько молока. Президент со своим опытом и знанием видит, что это действительно так. И это может быть в Таджикистане, тем более, что мы видим Таджикистан не только как локальное государство, расположенное в Средней Азии, а дальше – это рынок Китая, Пакистана и Афганистана.