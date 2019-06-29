«Хотим развивать сотрудничество с белорусскими компаниями». Инвестфорум «Мельница успеха» проходит в Могилёве

Новости Беларуси. В Могилеве проходит 11-й международный инвестиционный форум «Мельница успеха», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это ключевое событие региона в деловой программе лета.

На площадке традиционно рождаются важные экономические проекты. Например, уже начато расширение производственных мощностей Бобруйского тепличного комбината, строительство многофункционального здания и автоцентра в городе.

Во время работы форума потенциальные инвесторы познакомятся с экономическим потенциалом региона. Несколько десятков предприятий подготовили деловые предложения.

Руслан Страхар, заместитель председателя Могилёвского облисполкома:

Мы все должны понимать, что привлечение инвестиций ради инвестиций – это уже вчерашний день. Нам сейчас очень важно, выстраивая взаимоотношения с бизнесом, нацеливать их на реализацию тех проектов, которые будут непосредственно успешны для инвесторов, но и которые будут вносить устойчивый вклад в развитие экономики. Нам нужны проекты экологически безопасные, нам нужны проекты, ориентированные на новые технологии, на умную экономику.

Прияншу Джха, официальный представитель свободной экономической зоны (Индия):

Мне и моим коллегам очень понравился этот форум, очень успешный, великолепная организация, представлена продукция очень высокого качества. Мы хотим развивать сотрудничество с белорусскими компаниями и будем инвестировать в совместные бизнес-проекты в Могилёвской области.