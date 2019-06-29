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«Хотим развивать сотрудничество с белорусскими компаниями». Инвестфорум «Мельница успеха» проходит в Могилёве

29 июня 2019 10:59
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Новости Беларуси. В Могилеве проходит 11-й международный инвестиционный форум «Мельница успеха», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это ключевое событие региона в деловой программе лета.  

«Хотим развивать сотрудничество с белорусскими компаниями». Инвестфорум «Мельница успеха» проходит в Могилёве-1

На площадке традиционно рождаются важные экономические проекты. Например, уже начато расширение производственных мощностей Бобруйского тепличного комбината, строительство многофункционального здания и автоцентра в городе.

«Хотим развивать сотрудничество с белорусскими компаниями». Инвестфорум «Мельница успеха» проходит в Могилёве-4

Во время работы форума потенциальные инвесторы познакомятся с экономическим потенциалом региона. Несколько десятков предприятий подготовили деловые предложения.  

«Хотим развивать сотрудничество с белорусскими компаниями». Инвестфорум «Мельница успеха» проходит в Могилёве-7

Руслан Страхар, заместитель председателя Могилёвского облисполкома:
Мы все должны понимать, что привлечение инвестиций ради инвестиций – это уже вчерашний день. Нам сейчас очень важно, выстраивая взаимоотношения с бизнесом, нацеливать их на реализацию тех проектов, которые будут непосредственно успешны для инвесторов, но и которые будут вносить устойчивый вклад в развитие экономики. Нам нужны проекты экологически безопасные, нам нужны проекты, ориентированные на новые технологии, на умную экономику.  

«Хотим развивать сотрудничество с белорусскими компаниями». Инвестфорум «Мельница успеха» проходит в Могилёве-10

Прияншу Джха, официальный представитель свободной экономической зоны (Индия):  
Мне и моим коллегам очень понравился этот форум, очень успешный, великолепная организация, представлена продукция очень высокого качества. Мы хотим развивать сотрудничество с белорусскими компаниями и будем инвестировать в совместные бизнес-проекты в Могилёвской области.  

«Хотим развивать сотрудничество с белорусскими компаниями». Инвестфорум «Мельница успеха» проходит в Могилёве-13

В работе форума участвуют более 500 представителей бизнеса из 20 стран. По итогам работы инвестиционный портфель области должен вырасти почти на 350 миллионов рублей.   

# Инвестиции в Минск # Экономика # Прияншу Джха # Руслан Страхар # Фотофакт

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