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Впервые за полгода в Беларуси выросли валютные вклады

04 февраля 2021 16:27
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Новости Беларуси. В январе 2021 года банковская система страны стабилизировалась благодаря новому притоку вкладов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Впервые за полгода в Беларуси выросли валютные вклады-1

Впервые с июля 2020 года, по данным ресурса Myfin, выросли валютные вклады. За январь они увеличились без малого на 8 миллионов. Рублевые с начала года в плюсе на 202,5 миллиона рублей. Растет средняя сумма вклада в рублях на одного вкладчика. Если на начало 2020 года это были 8 670 рублей, то в начале 2021-го – это уже 9 670 рублей. При этом средняя сумма вклада в долларах уменьшилась, но осталась в диапазоне 13 тысяч. Большую часть сбережений белорусы хранят в иностранной валюте. Вместе с тем в быстром доступе на отзывных депозитах хранится 42 % валютных вкладов, остальные – на безотзывных депозитах.

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# Валюта # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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