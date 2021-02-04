Новости экономики за 04.02.2021

ЭКСПОРТ РАПСОВОГО МАСЛА ЧЕРЕЗ БУТБ В ЯНВАРЕ ВЫРОС ПОЧТИ В 10 РАЗ

Новости Беларуси. Почему Украина готова импортировать белорусскую электроэнергию? Чем привлекательна для зарубежных компаний белорусская биржевая площадка? Кому разрешат продавать ювелирные изделия через интернет?

Экспорт рапсового масла в Китай достиг без малого 9 миллионов долларов. По отношению к январю 2020 года – рост в 10 раз. По итогам двух торговых сессий с начала года успехом завершились сделки на 1 миллион 300 тысяч долларов. Поднебесная теперь на втором месте по объему закупок этого продукта. Увеличиваются экспортные показатели за счет роста количества аккредитованных на бирже компаний из Китая.

Сегодня БУТБ стала одной из немногих организаций в Беларуси, чья система менеджмента информационной безопасности сертифицирована по стандарту ISO 27001. В основном это крупные кредитно-финансовые учреждения и IT-корпорации. Наличие сертификатов соответствия ISO позволит БУТБ более эффективно привлекать на биржевую площадку компании из-за рубежа.

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